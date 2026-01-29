首批水下基礎OK！渢妙風場2月啟動海事工程

▲渢妙離岸風場委由世紀鋼的首批水下基礎已經組裝完工，預估在2月農曆年前就會啟動海事工程，安裝99座水下基樁，並預計6月就會安裝首批水下基礎，並且將在明年6月發出第一度電，風場會在明年底按時完工。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 離岸風電區塊開發進度最快！哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（29）日表示，區塊開發第一階段（3之1）渢妙離岸風場委由世紀鋼的首批水下基礎已經組裝完工，預估在2月農曆年前就會啟動海事工程，安裝99座水下基樁，並預計6月就會安裝首批水下基礎，並且將在明年6月發出第一度電，風場會在明年底按時完工。



渢妙風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量，預計於2027年如期完工。



CIP 亞太區域總裁許乃文表示，自己與世紀鋼董事長賴文祥從2017年就開始合作迄今9年，看著台北港從一片「素海」發展起來，經歷過疫情、缺工缺料及克服學習曲線，現在已經進入精益求精的階段。



▲​​​​​​​賴文祥致詞也說，世紀鋼當初選擇在台北港選土地、填海造陸，打造水下基礎建設據點，疫情、缺工缺料關關難過關關過，如今可以看到「得碼頭得天下」，即使面對比過去規模更大的水下基礎也能夠勝任，都要感謝與CIP的革命情感。（圖／記者鍾泓良攝影）

賴文祥致詞也說，世紀鋼當初選擇在台北港選土地、填海造陸，打造水下基礎建設據點，疫情、缺工缺料關關難過關關過，如今可以看到「得碼頭得天下」，即使面對比過去規模更大的水下基礎也能夠勝任，都要感謝與CIP的革命情感。



渢妙風場執行長 Mark Wainwright 表示，一座風場興建時間約7年，如今渢妙風場已經進入第6年，2025年3月融資到位以後就緊接著進入製造階段，並且已經打造完99座的基樁，並且在2月開始海事工程，安裝基樁及越南打造的海上變電站，並補充是基樁、海上變電站或是套筒式水下基礎都會使用台船環海的翡翠輪安裝。



世紀鋼補充，33座水下基礎有20座是由世紀鋼負責打造，13座由韓國生產；目前首批已經完成，預計7月、8月就會開始運到海上安裝，而世紀鋼預計8月、9月會完成所有水下基礎的製造。



CIP也提到，除了水下基樁、水下基礎及海上變電站，今年也會施作兩條45公里的海底纜線，明年將會開始安裝風機，並規劃在6月發出第一度電，並在2027年年底如期完工，也將成為區塊開發首座完工風場。

