首批海馬士丶64枚戰術飛彈均已交運 飛彈射擊權「不是陸軍說了算」

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〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購的「海馬士多管火箭系統」(HIMARS)及「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)，第1批11套海馬士多管火箭、64枚陸軍戰術飛彈(ATACMS)已全數運抵台灣。資深軍方官員今天指出，對於射程達300公里丶可以直接對中國沿海及內陸軍事部隊及基地進行反制攻擊的戰術飛彈，編制雖然在陸軍，但發射權卻不是陸軍說了算，必須交由參謀本部來決定。

我國分別以年度預算丶特別預算採購海馬士多管火箭系統，年度預算方式有兩批丶特別預算額度內有一批。屬於年度預算的第1批11套海馬士多管火箭、64枚陸軍戰術飛彈(ATACMS)及各型火箭彈，所有裝備已全數運抵台灣。第2批的18套海馬士系統、20枚戰術飛彈及864枚精準導引火箭，在台美雙方極力協調下，美方積極生產與交運，目前規劃可在116年底前完成交運。

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至於屬於特別預算內的海馬士多管火箭系統，數量是82套海馬士系統、420枚戰術飛彈及大量精準火箭。全案期程規劃於2026至2032年執行，並預計自2030年起陸續交運抵台。

軍事專家梅復興指出，如果我國能順利獲得IBCS整合式戰鬥指管系統，作戰資訊可即時傳達給海馬士，等同於具有「攻勢制空」的任務能力。圖為陸軍先前實施海馬士系統火箭彈的實彈射擊。(資料照，記者塗建榮攝)

程達300公里的M57陸軍戰術飛彈(ATACMS)，這種「一彈封喉」的源頭打擊利器，射程不僅超越部分海空軍主力飛彈，更能直接打擊中共東部戰區核心軍事據點。資深軍方官員透露，這項戰略級反制武器的發射決行權，將直屬國防部參謀本部(衡山指揮所)，陸軍或空軍均無權單獨決行，一旦台海有事，將由參謀總長親自操盤「一擊必殺」。

官員說，海馬士多管火箭系統及戰術飛彈，編制在陸軍砲兵，但其具備跨海源頭打擊的「戰略嚇阻」性質，在國軍「聯合作戰」架構下，發射權劃分極其嚴格：

．參謀本部衡指部主導下達開火令：300公里遠距制變打擊屬於戰略層級任務，必須由國防部參謀本部參謀總長(或經總統核可)透過衡山指揮所，統一協調各軍種情報後，才會向第一線部隊下達發射命令。

．陸軍負責陣地部署與戰術執行：陸軍在任務中扮演「執行者」角色。砲兵部隊依命令機動進入隱蔽戰術陣地、實施彈藥裝填，並在時限內完成精準發射。

．空軍負責目標偵蒐與空域管制：戰術飛彈飛行時，需仰賴空軍預警雷達、無人機提供目標導引，且發射時必須由空軍進行嚴密空域管制，以防影響我方戰機運行。

官員分析指出，海馬士部署於台灣本島北部或澎湖前線，其300公里射程可直接覆蓋共軍福建福州、漳州等第一線對台空軍指揮所、雷達站及部隊集結港口，達成強大的源頭反制效果，若是前推進駐外島，打擊威力及範圍更是強大。

他表示，這僅是國軍建軍備戰的「第一階段」。國軍總計向美方採購高達111套海馬士系統與數百枚各式戰術飛彈，未來全數到位後，台海不對稱作戰能力將全面質變。軍方後續也已規劃向美方爭取採購射程更遠(達500公里)的「精準打擊飛彈」(PrSM)，屆時國軍的拳頭將伸得更深，徹底打破共軍犯台的樂觀算計。

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