首批溫體豬上架 台南黃昏市場一下子搶購一空

台南崇義黃昏市場肉舖攤商，首批溫體豬上架後，幾乎一下子就被搶購一空。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕受到台中爆發台灣本土非洲豬瘟影響，中央明令豬肉禁運、禁宰15天，如今禁令解除，台南肉品市場恢復拍賣供應新鮮豬肉，台南的黃昏市場下午首批溫體豬上架，一下子就搶購一空。購買的民眾說，比起冷凍豬肉，還是溫體豬比較新鮮好吃。

台南市的黃昏市場今天下午開始營業，市場的肉舖攤商首批溫體豬上架後，幾乎一下子就被搶購一空。一些肉包、餐飲店家因做生意所需，用量較大，有的事先已搶先跟攤商訂購，其他剩下的才供應一般消費者採買。

廣告 廣告

南市崇義黃昏市場是東區很多上班族下班後的主要採買地方。攤商表示，因為已經半個月沒豬肉可賣，今天買來１隻100來斤的豬，下午市場一開張，生意比平常還要好，各部位的豬肉大約2小時就賣光了，到傍晚6點半，只剩下一點點排骨還沒賣出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

等了15天！新鮮溫體豬肉回歸 雲林斗六黃昏市場買氣增

解禁首日無肉可賣！台中最大建國市場豬肉攤仍停擺攤商曝原因

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

非洲豬瘟解禁！北市何時買得到溫體豬？ 市場處回應了

