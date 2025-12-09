首批 Gemini AI 眼鏡預計 2026 年上市，Samsung、XREAL、Gentle Monster 搶攻 Android XR
分為無顯示純音訊和內嵌顯示兩大類別。
Google 今日透過《The Android Show》XR 特輯展示了一系列未來 Android XR 裝置將搭載的新功能，根據其計畫，首批搭載 Gemini 模型的消費級智能眼鏡會於 2026 年正式到來。初期的 Gemini AI 眼鏡會分為無顯示純音訊和內嵌顯示兩大類別，前者外觀更接近普通眼鏡，配有喇叭、麥克風和相機，能提供拍攝、播放音樂、識物、即時翻譯、語音導航等功能。而帶顯示的產品在設計上可能仍會有一點妥協，鏡片、鏡腿會整合光波導、MicroLED、微型投影等組件，能直接顯示字幕、地圖、Gemini 回答文本等內容。
配合大模型，Android XR 眼鏡拍到的照片還可經 AI 二度創意加工。此外 Google 也為新平台加入了 PC 連線功能，方便使用者以低延遲擴充顯示電腦畫面（初期僅支援 Windows）。根據官方說法，除 Android 手機外，Android XR 裝置也能與 iPhone、Wear OS 手錶「無縫協同」，而且在系統中可以直接運行 Android 應用程式。
目前 Google 官宣的 Android XR 合作夥伴包括 Samsung、XREAL 這樣的傳統、新進科技廠商，以及 Gentle Monster、Warby Parker 等偏潮流、日常風格的品牌。新品具體的發售時間還有待公開，但可以確定的是無顯示純音訊的版本會先於顯示版本上市，感興趣的讀者可以期待一下。
