首批9項對美軍購案曝光？ 顧立雄：美方知會前不會對外說明

總統賴清德日前提出1.25兆元台幣國防預算構想，以強化重大軍購、提升非對稱戰力，並加速打造「台灣之盾」。外界傳出，國防部正在跟美國在台協會（AIT）合作，研擬9項對美軍購要價書。對此，顧立雄今（1）日表示，涉及對美軍購的具體項目，國防部已經與美方進行初步協調，不過在美方尚未正式知會美國國會之前，不會對外說明具體案項，待相關程序完成後，國防部會再對外作進一步說明。

另外，他也談到軍人薪資與各項加給調整方向，顧立雄表示，有關戰鬥加給等項目，均納入國防部整體規劃之中，會依據各項任務的性質、執行強度、艱鉅程度以及專業需求來檢討調整。他提到，無人機相關人員是否納入戰鬥部隊加給，牽涉「戰鬥部隊」的具體定義，未來若認定符合戰鬥部隊範疇，國防部會爭取將其納入戰鬥部隊加給的適用對象。

