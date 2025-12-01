首批968名旅客幸運開箱！ 三航候機室採「橘紅空橋」設計
桃園國際機場第三航廈北登機廊今（1日）開始試營運，三家國籍航空各派出一架班機，共968名旅客搶先體驗全新的候機空間。不過三航主體仍在施工中，旅客仍需在第二航廈報到，再步行前往第三航廈，如果是最遠的D18登機門，需步行近20分鐘。
不少旅客興奮直呼自己是「第一批」體驗者。第三航廈北廊廳一次新增8個登機門，空間明亮寬敞，搭配動線清楚的步道，讓旅客感受耳目一新。旅客表示，三航比前兩個航廈更明亮開闊，步道設計也相當便利。全新候機室挑高13公尺，大片落地窗能直接欣賞飛機起降，8座橘紅色空橋與灰白建築形成鮮明對比。每個座位配備電源插頭，防潑水座椅與更易閱讀的資訊螢幕，吸引不少網紅刻意購票搶先打卡。
首批使用北廊廳的旅客，分別搭乘三大國籍航空，飛往札幌與曼谷。桃園機場公司也準備乖乖作為伴手禮。不過因為第三航廈主體仍在施工，旅客需在第二航廈完成報到與通關，再由D10前往第三航廈的D11至D18登機門，沿途皆有指標提醒；若前往最遠的登機門，建議預留15至20分鐘步行時間。
桃園機場公司表示，試營運若順利，希望能在本月底前正式啟用。航空迷也不藏私分享觀景重點。若時間充裕，從D18可同時欣賞南北跑道的飛機起降，D14與D15過去也曾出現一座空橋停靠兩架飛機的罕見畫面。即便登機門不在第三航廈，入境旅客仍可抵達北廊廳參觀。
北廊廳周邊商家也已就位，由興波咖啡率先進駐，接著星巴克、微熱山丘、手信坊等品牌也將陸續開放營業。北廊廳啟用後，國門形象再進一步升級。
更多東森新聞報導
長榮班機飛澳洲遇兩波亂流！餐點飛了 3空服受輕傷
美國打委內瑞拉前兆？FAA升級安全警示 6航空公司無限期停飛
星宇航班機延誤！ 安全起見檢修 旅客滯留港
其他人也在看
靠中國下場最慘！日揭中客不來只影響它們
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗因「台灣有事」可能引發日本存亡危機事態的相關言論，讓中國玻璃心碎，對日本祭出旅遊禁令，呼籲中國公民近期避免前往日本。不過，對於日本民眾來說反倒鬆一口氣，藉此解...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
中國客變少「衝擊觀光」？日本業者搖頭照樣忙：這群人立刻補上
日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，引起中國強烈反彈，更呼籲中國公民避免前往日本，這半個月來，部分地區開始出現中國團客取消行程、飯店，不過日本旅遊業界整體態度冷靜，部分名店依舊是大排長龍，甚至有不少業者直言，「中國客減少，其他國家旅客立刻補上」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中國轉機遭拒登機！ 旅客英返台經上海「未帶台胞證」
中國轉機遭拒登機！ 旅客英返台經上海「未帶台胞證」EBC東森新聞 ・ 1 天前
桃機三航廈北登機廊廳試營運首日服務3航班 旅客讚台灣的驕傲
桃機第三航廈北登機廊廳今天試營運，新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量。首日共服務3航班、968人，機場公司特別送給旅客限定款乖乖。機場公司董事長楊偉甫說，每座空橋都會使用並運轉。旅客大讚這是台灣驕傲Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
桃機三航北登機廊廳 拚12／1起試營運
桃園機場第三航廈北登機廊廳近期正緊鑼密鼓進行營運前整備，外傳12月1日凌晨3時將開放試營運，桃機公司證實，昨已成立營運應變中心，以12月1日開始試營運為目標。中時新聞網 ・ 1 天前
中國團客少了「京都還是被擠爆」！13國旅客創新高…飯店業超淡定：完全沒有危機感
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，也有不少中國航空推出免費退票的措施，讓外界擔憂日本經濟恐大受打擊。不過，日本旅遊業界態度仍相當冷靜，除了是因為正在逐步擺脫對中國遊客的依賴，更因來自台灣、韓國以及歐美國家的旅客近年來已有大幅增加。鏡報 ・ 3 小時前
長榮航班遇亂流「餐食四散走道」 3空服員受傷
長榮航空11月29日台北飛往布里斯本BR315航班，航程期間遇到亂流，旅客餐食四散，甚至飛落在走道，3名空服員輕微受傷，長榮航空表示，旅客及航機均安，航班抵達布里斯本後，立即安排空服員送醫檢查及休養。長榮航空表示，台北飛往布里斯本BR315航班，航程中遇上突發亂流，由於正值用餐時段，導致部分餐飲散落自由時報 ・ 3 小時前
蒜香藤粉紫花季 桃園石門大圳、頭重溪公園成網美秘境
蒜香藤又名紫鈴藤，由於其花、葉在搓揉之後會飄出類似大蒜的氣味，因此得名；蒜香藤一年分為春季和秋季2個花期，每到花季便爆發式大量開花。桃園市也有免費的蒜香藤秘境正爆美盛開，中壢區有「櫻花公園」美名的莒光公園、平鎮區石門大圳過嶺支渠兩側、楊梅區頭重溪公園，近日迎來浪漫粉紫色的「蒜香藤花季」，因其花期向來自由時報 ・ 19 小時前
中國限日令！ 再禁旅遊娛樂衝擊大？1／中國遊客「缺席」日本賞楓季 店家：台韓客反變多了
日中關係惡化以來，中國頻頻祭出觀光限制手段，12月的中國赴日航班也已經取消了近千架，但以目前結果來看，北京的如意算盤可能打錯了。日媒走訪京都、大阪等旅遊勝地，店家都表示，中國觀光客雖然明顯少了，但台灣、南韓和歐洲的遊客卻增加了不少，因此對生意其實沒什麼影響。鏡新聞 ・ 20 小時前
他喊「明年11／28別出國玩」 原因曝光一票人秒懂
隨著2025年即將邁入尾聲，許多人已著手規劃2026年的旅遊與休假行程，一名網友日前在社群平台發文提醒，明年11月28日千萬別安排出國，因為那天正逢四年一次的九合一大選投票日，攸關地方施政走向與公共政策未來發展，呼籲大家不要因旅遊行程而錯失手中的一票，貼文曝光後，也在網路上掀起熱烈討論。中時新聞網 ・ 23 小時前
桃機第三航廈北廊廳試營運！首批旅客體驗「科技感十足」
桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟動試營運，民眾紛紛拿起手機記錄這歷史性的一刻。第一批使用新航廈的旅客對於這座設計新穎、充滿科技感的設施感到興奮與驚喜。北廊廳試營運期間將有華航、長榮飛往札幌以及星宇航空飛往曼谷的3個航班率先使用，預計25日正式營運。交通部規劃將以國際航空公司的北美線、東北亞、東南亞及紐澳航線為優先使用對象，以提高動線順暢度。TVBS新聞網 ・ 48 分鐘前
鐵道可放天燈了！十分、平溪、菁桐試辦鐵軌合法放天燈
地方中心／陳崇翰 新北報導新北市的〝平溪天燈〞，多次被外國評為〝此生必遊〞的世界級景點，但過去有很多遊客，會站在鐵軌上施放天燈，拍照很美，卻也危險，同時違反"鐵路法"，如今，台鐵試辦六日停駛平溪線，讓大家可以在十分、平溪和菁桐三站的鐵道上，合法放天燈，初步試辦到明年一月底。民視 ・ 1 天前
國旅價住郵輪玩海外！麗星郵輪旅展推優惠
[NOWnews今日新聞]擁有超過30年郵輪營運經驗的StarDreamCruises（麗星郵輪2.0）參與高雄冬季國際旅展，推出今年最後一檔主題優惠。以「用國旅價，住郵輪、玩海外」為亮點，推出平均每...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
懶人露營天堂！全台最強 6 大 Glamping 星空帳、森林屋、泳池營區美到像在拍廣告
懶人露營正夯！全台掀起「Glamping 豪華露營」風潮，不必搭帳、免準備裝備，就能一秒走進夢幻山林秘境。從坐擁山海景的星空帳、被森林包圍的玻璃小屋，到自帶泳池的度假系營區，每一處都美得像廣告片場。無論是親子出遊、好友派對或情侶度假，都能輕鬆享受露營的自由與大自然的療癒感。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
桃機三航廈北登機廊廳試營運 年底正式啟用
[NOWnews今日新聞]桃園機場第三航廈北登機廊廳今（1）日起試營運，首日安排中華CI130、長榮BR116及星宇JX741三家國籍航空航空共約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷，表定起飛時間分別...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷。這篇教你找划算的便宜機票，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
台灣好湯打造全台溫泉小旅行 送喔熊限定隨行杯
交通部觀光署推動「台灣好湯」品牌邁入第十九年，2025-2026年度以「溫泉環島遊」為主軸，結合全台十九大溫泉區、各地美食、步道健行、鐵道文旅、部落文化與深度體驗，打造適合全年齡、全季節的台灣溫泉旅遊。今年更首度與三大旅行社『雄獅旅遊、可樂旅遊、喜鴻旅遊』推出聯名「溫泉小旅行」遊程，推薦精選且多樣北、中、南、東二日遊程，帶領旅客走訪台灣各地特色溫泉及景點。台灣坐落於板塊交界，冷泉熱泉應有盡有，泉質多達十餘種，是世界少見的溫泉寶地。本次「溫泉環島遊」以十九個溫泉區為核心，旅行業者用心依區域規劃推出北、中、南、東主題式特色遊程，每條行程皆包含合法溫泉旅宿與周邊景點走訪，鼓勵旅客至少留宿湯區一晚，深度感受台灣溫泉環島的魅力。為擴大「台灣好湯」品牌在旅遊市場的能見度，本次專案與雄 ...台灣新生報 ・ 1 天前
東京旅遊必去景點「上野動物園」探索日本第一座動物園的魅力
喜歡動物園的人，在安排東京行程時，大多會把「上野動物園」納入其中，這裡也是許多親子旅遊的熱門首選。不論是第一次前往，還是已經造訪過無數次，都會被上野動物園的魅力深深吸引，是一處經典的東京必訪景點。JAPANKURU ・ 2 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 1 天前
阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！
阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，今年歡慶通車113週年！每年12月阿里山林業鐵路及文化資產管理處定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，12/3中午12:00準時開賣，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，一起參與慶祝阿里山林鐵生日！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 25 分鐘前