首批968名旅客幸運開箱！ 三航候機室採「橘紅空橋」設計

桃園國際機場第三航廈北登機廊今（1日）開始試營運。（圖／東森新聞）





桃園國際機場第三航廈北登機廊今（1日）開始試營運，三家國籍航空各派出一架班機，共968名旅客搶先體驗全新的候機空間。不過三航主體仍在施工中，旅客仍需在第二航廈報到，再步行前往第三航廈，如果是最遠的D18登機門，需步行近20分鐘。

不少旅客興奮直呼自己是「第一批」體驗者。第三航廈北廊廳一次新增8個登機門，空間明亮寬敞，搭配動線清楚的步道，讓旅客感受耳目一新。旅客表示，三航比前兩個航廈更明亮開闊，步道設計也相當便利。全新候機室挑高13公尺，大片落地窗能直接欣賞飛機起降，8座橘紅色空橋與灰白建築形成鮮明對比。每個座位配備電源插頭，防潑水座椅與更易閱讀的資訊螢幕，吸引不少網紅刻意購票搶先打卡。

首批使用北廊廳的旅客，分別搭乘三大國籍航空，飛往札幌與曼谷。桃園機場公司也準備乖乖作為伴手禮。不過因為第三航廈主體仍在施工，旅客需在第二航廈完成報到與通關，再由D10前往第三航廈的D11至D18登機門，沿途皆有指標提醒；若前往最遠的登機門，建議預留15至20分鐘步行時間。

桃園機場公司表示，試營運若順利，希望能在本月底前正式啟用。航空迷也不藏私分享觀景重點。若時間充裕，從D18可同時欣賞南北跑道的飛機起降，D14與D15過去也曾出現一座空橋停靠兩架飛機的罕見畫面。即便登機門不在第三航廈，入境旅客仍可抵達北廊廳參觀。

北廊廳周邊商家也已就位，由興波咖啡率先進駐，接著星巴克、微熱山丘、手信坊等品牌也將陸續開放營業。北廊廳啟用後，國門形象再進一步升級。

