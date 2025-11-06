首批MQ-9B無人機2026可交機 空軍證實：資料鏈不會回傳美方

我國向美國採購的4架MQ-9B型高空無人機，首批2架生產進度正常，空軍證實2026年第3季可以交機。空軍參謀長李慶然中將強調，MQ-9B型無人機是由地面控制站單向對接，資料鏈不會先傳資料到美國再回傳台灣，也不需要與美、日兩國共享資訊。

MQ-9B海洋守護者無人機。(圖/GA-ASI)

國防部長顧立雄今（6）日上午赴立法院外交及國防委員會，進行「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」專案報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢，MQ-9B型無人機明年是否確定可以交機，李慶然回答，目前生產進度正常，確定可以明年交機，時間點約在第3季。賴士葆進一步質疑，MQ-9B型無人機的資料鏈，是否會資料「先傳到美國再回傳到台灣」，李慶然則說，因為無人機是由地面控制站單向對接，沒有所謂外傳，不需要透過美國再回傳台灣。

賴士葆(圖左)立院質詢。(圖/中天新聞)

MQ-9B型海上守護者式（SeaGuardian）無人機是由美國通用原子系統公司（GA-ASI）生產，是MQ-9系列無人機的海上巡邏衍生型，提升海上情監偵能力。MQ-9B型無人機全長11.7公尺，翼展24公尺，最大起飛重量5670公斤，機尾配備1具漢寧威公司HoneywellTPE331-10型渦輪螺旋槳發動機，機腹、雙翼共有9個掛載點，酬載量2155公斤。

海上守護者式無人機可用於執行長程情監偵、反艦、反潛、搜救、視距外目標標定等任務，滯空時間超過30小時，將比空軍現役P-3C型反潛巡邏機約17個小時的滯空時間還長。

