首拋上南崁輕軌建設 串聯機捷打造雙北通勤軌道生活圈

桃園市議員錢龍呼籲市府將「上南崁生活圈輕軌路線」納入第二階段捷運路網規劃。（翻攝自桃園市議會直播網）

桃園市議員錢龍今總質詢，呼籲市府將「上南崁生活圈輕軌路線」納入第二階段捷運路網規劃，並與機場捷運銜接，滿足上南崁及蘆竹地區居民的雙北通勤需求，形塑完整的「軌道生活圈」，讓蘆竹的發展不再成為軌道建設的空白帶。捷運工程局長劉慶豐讚構想具前瞻性與可行性，將納入未來路網規畫研議，並安排實地勘查，為下一階段評估的重要參考。

錢龍指出，明年即將通車的捷運綠線北段，主要路段位於中正北路，將帶動下南崁地區的交通發展；而行政院已核定的捷運青線，也將讓大竹生活圈受惠。然而，在上南崁地區，目前仍缺乏任何形式的捷運或輕軌服務，是蘆竹區的交通「黑洞」。

錢龍表示，蘆竹的上南崁人口稠密，卻沒有捷運直達系統，居民若要通勤雙北，仍得仰賴汽機車或公車。這不僅造成交通壅塞，也違背低碳運輸的城市發展方向。他提出具體建議，上南崁輕軌可北接機捷A10山鼻站，沿桃3線南山路銜接至台4線中正路，進一步延伸至桃園市中心的主要路網，與既有捷運系統形成環狀連結。

錢龍指出，南山路擁有20至25公尺寬的道路條件，且未來將設置國一甲桃3交流道，周邊更有桃林鐵路、營盤溪綠廊道與大坑溪景觀步道交會，具備完善的空間與交通條件，十分適合作為上南崁輕軌的主要走向。「若能讓輕軌串聯機捷、銜接市區，蘆竹將真正融入桃園的軌道生活圈，讓上南崁不再成為軌道孤島。」

針對南崁輕軌設置議題，劉慶豐表示，在進行未來路網檢討時，會將建議併同地方意見，納入考量研議。

