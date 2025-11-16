首挑男主角大樑！侯彥西苦練法文 搭檔嚴正嵐「先互追IG」
記者宋亭誼／台北報導
大愛劇《大愛街二巷》是一齣「跨時空零距離」的影視饗宴。導演兼製作人葉天倫、導演陳怡妤，以及主演群侯彥西、嚴正嵐、柯素雲、謝其文、阮安妮、吳奕蓉、潘君侖、余子嫣、洪君昊、邵奕玫、宋亭頤10日出席在關渡靜思堂舉行的開鏡儀式。
以電影《大稻埕》創下億萬票房的導演葉天倫，也曾演出《大愛一條街》，當時由母親潘鳳珠擔任製作人，在租借的攝影棚拍攝，時隔22年後，葉天倫累積豐富經驗，在《大愛街二巷》中不但身兼製作人及導演，片場更是在大愛電視15公尺高、166坪的棚內搭建出的大型棚景，並且邀請設計過金曲、金鐘、金馬3金舞台的美術設計師曾蘇銘擔任美術總監，把臺灣社區建築濃縮萃取，巷弄街道也都看得到精心刻畫出的老味道，又融合現代感的室內設計美學。
葉天倫說：「這是以前只有電影公司中影才有的規模，臺灣電視台完全沒有人在棚內做這麼大，這是大愛電視首開先例」。葉天倫認為情境喜劇是一個全世界通行的喜劇類型「很開心這次跟大愛電視要做這樣子一個嶄新的嘗試。」葉天倫也跟陳怡妤搭檔雙導演，兩人是世新大學同班同學，用彼此多年來的熟悉度，提升製作效率和作品的藝術深度。
侯彥西與嚴正嵐在劇中飾演一對年輕的夫妻。劇中侯彥西飾演「大方」的角色，在法國學烘焙，回國在社區展店，個性隨和、以和為貴與愛笑跟他自己本人很像，不過他卻覺得壓力更大，也更緊張「最主要應該是心態的調整，因為這部劇，是我第一次擔任長劇的男主角。」
這也是他首次嘗試情境喜劇「要如何讓觀眾會心一笑，或者是在難過中也可以感受到愉悅的氛圍等等之類這種事情，我覺得是比較困難的。」為了讓角色更立體，帶出留學生的氣息，侯彥西詢問他長期待在法國的朋友，「也找了一些簡單的法文練習，就是希望能在台詞中加一些簡單的法文用語」。
嚴正嵐跟侯彥西兩人雖然有合作過，不過從《大愛街二巷》，兩人才開始互相追蹤IG熟悉彼此，侯彥西也跟角色名一樣，嚴正嵐說「『大方』的侯彥西有傳了類似大補帖的法語短影音給我，幫助我們的默契培養。」劇中嚴正嵐飾演「曉亮」是獅子座的性格，不過她剛好星盤裡沒有任何一個火象星座，但也不算太陌生，「我自己本身也是嫁給了一位太陽、上升和月亮都在獅子和射手，如此這般之火象星座的先生。」
嚴正嵐會用他先生的幽默和氣場，做為角色詮釋的參考借鏡。為了更貼近「曉亮」，在準備角色的時候，她還特別和擅長戲劇史上重要的表演理論學者「麥可契科夫」表演技巧的好朋友討論「找到一條從想像力到身體的道路」，嚴正嵐說要看看「能否幫我呈現出，在劇本中看到的高度和掌控感。」
