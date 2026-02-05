首揭大S搶救細節！具俊曄：希望大家永遠記得熙媛

娛樂中心／李筱舲報導



女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，親友於本週一（2日）齊聚金寶山，為大S逝世週年追思、同時揭幕由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像。具俊曄這一年來每日往返金寶山守墓，令人動人。日前他也授權南韓KBS節目《名人生老病死的秘密》播出兩人之間的感人愛情故事，而大S病發後的細節也曝光了。





大S搶救細首曝！具俊曄「因1心願」授權 製作人嘆：這是一生中最艱難的採訪…

大S 2日離世滿一週年，親友齊聚金寶山為大S逝世週年追思、同時揭幕由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像。（圖／經紀公司提供、翻攝自李承道臉書）

製作人嘆「最艱難採訪」：具俊曄數度哀慟噤聲，鏡頭記錄真實守墓日常

南韓KBS《名人生老病死的秘密》節目近日特別製作專題，回顧具俊曄和大S的愛情故事。據節目組透露，他們來台採訪期間，感受到具俊曄的哀傷情緒：「他變得非常消瘦，眼睛裡滿是淚水，甚至無法與我們交談。」具俊曄數度以眼淚和沉默回應，節目最終改以觀察方式記錄。過程中，節目組發現具俊曄每天花費來回3小時的時間前往墓園，風雨也從未中斷，他每日準備食物放置墓前，跪拜後便坐在一旁陪伴大S「用餐」，反覆觀看大S的影像紀錄。製作人感嘆這是「一生中最艱難的採訪」，看到成年男子如此真摯流淚，場景比電影情節更令人心碎。

韓綜近日播出追思大S特輯，主持人一度哽咽說不下去。（圖／翻攝自Youtube頻道《KBS 셀럽병사의 비밀》）

跨越生死的守護！具俊曄用藝術完成最後告別 深情守候催淚台韓網友

此外，節目也首次揭露了大S在病發後5天內的經過。節目表示，大S是在準備回台、前往機場的途中突發心臟驟停，在歷經14小時的搶救仍不幸離世。具俊曄之所以點頭授權節目紀錄病發經過與愛情故事，是希望所有愛護熙媛的人都能永遠記得她，而非為了回應外界質疑。在雕像儀式完成後，相關人士透露具俊曄的心情已平復許多，他用藝術與陪伴完成了對愛妻最後的告別，這份深情也讓台、韓網友深受感動。對於具俊曄今年是否會返韓過年，身邊人士低調回應「不清楚」，強調一切視其個人狀態而定。

