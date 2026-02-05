首揭大S搶救細節！具俊曄：希望大家永遠記得熙媛
娛樂中心／李筱舲報導
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，親友於本週一（2日）齊聚金寶山，為大S逝世週年追思、同時揭幕由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像。具俊曄這一年來每日往返金寶山守墓，令人動人。日前他也授權南韓KBS節目《名人生老病死的秘密》播出兩人之間的感人愛情故事，而大S病發後的細節也曝光了。
大S 2日離世滿一週年，親友齊聚金寶山為大S逝世週年追思、同時揭幕由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像。（圖／經紀公司提供、翻攝自李承道臉書）
製作人嘆「最艱難採訪」：具俊曄數度哀慟噤聲，鏡頭記錄真實守墓日常
南韓KBS《名人生老病死的秘密》節目近日特別製作專題，回顧具俊曄和大S的愛情故事。據節目組透露，他們來台採訪期間，感受到具俊曄的哀傷情緒：「他變得非常消瘦，眼睛裡滿是淚水，甚至無法與我們交談。」具俊曄數度以眼淚和沉默回應，節目最終改以觀察方式記錄。過程中，節目組發現具俊曄每天花費來回3小時的時間前往墓園，風雨也從未中斷，他每日準備食物放置墓前，跪拜後便坐在一旁陪伴大S「用餐」，反覆觀看大S的影像紀錄。製作人感嘆這是「一生中最艱難的採訪」，看到成年男子如此真摯流淚，場景比電影情節更令人心碎。
韓綜近日播出追思大S特輯，主持人一度哽咽說不下去。（圖／翻攝自Youtube頻道《KBS 셀럽병사의 비밀》）
跨越生死的守護！具俊曄用藝術完成最後告別 深情守候催淚台韓網友
此外，節目也首次揭露了大S在病發後5天內的經過。節目表示，大S是在準備回台、前往機場的途中突發心臟驟停，在歷經14小時的搶救仍不幸離世。具俊曄之所以點頭授權節目紀錄病發經過與愛情故事，是希望所有愛護熙媛的人都能永遠記得她，而非為了回應外界質疑。在雕像儀式完成後，相關人士透露具俊曄的心情已平復許多，他用藝術與陪伴完成了對愛妻最後的告別，這份深情也讓台、韓網友深受感動。對於具俊曄今年是否會返韓過年，身邊人士低調回應「不清楚」，強調一切視其個人狀態而定。
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後,沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來……….....
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
蕭大陸證稱，自己在拍攝九龍傳說前1個月左右，就和張金鳳分手，但與侯怡君在一起是在戲劇播出以後，結束的前3周至1個月以前發生的事，兩段感情之間相差半年左右。蕭大陸解釋，會很清楚這個時間點，是因為當時製作公司有談九龍傳說的續集簽約，但因為不想和同戲的女主角有感情...