首搭歐豪演諜戰劇 娜扎不當「大小姐」改當百樂門舞后
大陸女星娜扎搭檔侯明昊主演的「玉茗茶骨」正在熱播，她在劇中飾演茶葉世家「大小姐」榮善寶，氣場全開獲好評。舊劇還沒收官，新劇「醒來」 報到了。這是娜扎首次搭檔歐豪主演的民國諜戰劇，不少網友關注兩人碰撞出的新鮮火花及劇中懸疑張力。
由趙寶剛、劉心剛執導，歐豪、娜扎、馮紹峰主演的「醒來」，改編自海飛同名小說，講述了抗日戰爭時期，敵我明暗交錯，一群地下工作者在危機環伺中「醒來」，奮起反抗、保家衛國的動人故事。
歐豪飾演的照相師「陳開來」被迫攜帶情報膠卷前往上海，途中與娜扎飾演的落難舞女「金寶」結盟，卷入日軍、特務及地下組織的多方勢力角逐。相機作為關鍵道具，既是謀生工具，也承載傳遞情報的使命。
娜扎表面是風情萬種的百樂門舞后，實則為軍統特工「財神」，雙面身分演繹刀尖起舞的生存博弈。不少網友盛讚她的旗袍造型與復古氣質高度契合，兼具「美艷與冷冽」的反差魅力。而預告中，她和歐豪歡喜冤家式的互動與生死相依的情感線，引發觀眾期待。
中國娛樂網報導，在新片推介會上，娜扎以劇中角色「金寶」的視角，分享了一段充滿力量的台詞，「別看我平時只會在舞池裡作戲，真到了這博命的時刻，我也沒想過要全身而退……若我的命能換回這天下的太平，這命丟得也值了」，這段發言點明劇集「個人命運與家國存亡的緊密相連」的核心。
更多世界日報報導
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 26
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 47
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 71
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
金唱片紅毯／Jennie笑了！「人間紅毯」超美 對鏡害羞揮手表情曝光
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。稍早紅毯登場，女神Jennie一身鮮紅色華麗禮服亮相。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 29
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 17
瞎掰蔡依林演唱會是宗教活動 網紅被告嗆回：娛樂明星想搞文字獄？
蔡依林即將到中國舉辦「PLEASURE」巡迴演唱會，抖音網紅「斯利亞」卻指控她的演唱會是宗教獻祭等，讓中國主辦單位大動作發聲明提告。網紅「斯利亞」被起底是歌手梁曉珺，她晚間在抖音回擊，只是娛樂解讀，還要主辦單位發聲明前要先做功課，嗆聲：「現在都已經2026年了，一個娛樂明星難道還想要搞互聯網（網路）文字獄嗎？」鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 87
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
8歲就賺1棟房！40歲最美童星揭「真實收入」：難存錢
娛樂中心／楊佩怡報導40歲女星楊佩潔8歲時以童星出道，拍攝近200支廣告，被譽為「最美童星」，長大後則接下不少本土八點檔及綜藝節目的拍攝。不過近幾年來，楊佩潔鮮少揭到拍戲邀約，因此讓不少人誤以為她是不是不拍了。對此，她日前接受專訪時澄清：「我還是很想演戲」，並透露現況。民視 ・ 10 小時前 ・ 11
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《小城大事》趙麗穎 X 黃曉明「毀容式」演技對決：全素顏暴雨搶險、減重15公斤挑戰草根幽默！2026 1月必看神劇！
【文／陳雪芮】由趙麗穎、黃曉明領銜主演的年代勵志大劇《小城大事》，自官宣以來便引發全網熱議，相關話題持續在社群平台延燒。隨著前導物料陸續曝光，作品關注度不斷攀升，騰訊視頻預約量已突破 500 萬人次，刷新平台待播劇紀錄。該劇不僅是趙麗穎繼《風吹半夏》後再度深耕年代劇的野心之作，更邀來影帝黃曉明強強聯手，共同重現1980年代溫州農民自籌資金、徒手建城的傳奇史詩。全劇打破年代劇的嚴肅刻板框架，以「輕喜劇」的新穎視角，細膩刻畫出基層幹部帶領鄉親逆風翻盤的熱血歲月，無疑成為2026年最受矚目的螢幕巨作。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前 ・ 2