首搭羅時豐《木曜》團隊新節目 邰智源曝主持原因：因為愛吃
麥卡貝料理實境節目《真料理兩鍋論》今（16日）公布主持卡司與節目主視覺，節目由邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵共同主持。節目中主持人們將分為兩組PK對決，主持軍團更要親自上山下海，找出最稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單，只為獻上最美味的完美料理。
邰智源與羅時豐兩人首次搭檔合作，更是他們初次挑戰主持料理對決類節目。邰智源表示「雖然我是第一次主持對決類節目，但對於美食節目很有信心！和羅時豐雖然是第一次合作，沒想到併出來的火花還蠻有趣的，這次主持陣容對觀眾來說應該也是蠻新奇的。」至於接下主持棒的契機，他竟笑說是因為愛吃，覺得人生當下就應該享受美食。
除了黃金主持陣容，《真料理兩鍋論》更耗資百萬打造攝影棚，並集結各界專業主廚與不同領域評審，只為呈現最美味又最真實的節目效果。羅時豐表示主持如此大型的料理對決的節目，自己抱著既興奮又忐忑的心情。「這種大規模的料理對決節目真的很難能可貴，且能跟邰哥和其他優秀主持人們一起在節目中碰撞出火花，還可以學習到許多料理做法，並見識到看到各行各業的佼佼者們，是很難得的機會。」
有過多年外景美食主持經驗的黃鐙輝，笑說「這些經驗總算能帶回棚內發揮，還能跟邰哥和大牛哥兩位國寶級藝人合作是我畢生榮幸！」，KID則直言會接下主持的原因也是因為愛吃，「可以把各個地方的美食搬到棚內盡情享用，一直是我的夢想之一，不用每次想吃美食都只能從電視或網路上看到。」，至於對料理的喜好，黃鐙輝覺得不是貴就好，他更喜歡的是用一樣的食材，卻能創造意想不到的味道。KID則講究原型食物跟有「真功夫」的料理，最喜歡大火熱炒、有鍋氣的熱騰騰料理。
溫妮覺得可以透過一個節目，把美食跟料理過程傳遞給大家是一件很幸福的事。「《真料理兩鍋論》的節目型態非常好玩、規模超浩大，更有許多精心特別的賽制，觀眾可以好好期待！」丘涵則表示自己很想挑戰主持料理節目，很開心能跟多位厲害的主持前輩合作學習，更透露自己初次進攝影棚時被震撼到。「第一次踏進攝影棚時，真的有被攝影棚的華麗跟用心程度嚇到，也能感受到製作團隊的不遺餘力，甚至我自己都跟著被燃起了熱血的感覺。」
