首播開紅盤 《週末最強大》老少咸宜通吃

▲ 《週末最強大》收視慶功。製作人劉德蕙(左)、華視副總經理蘇桂瑩、歐漢聲、華視總經理劉昌德、胡瓜、陳亞蘭、緯來綜合台台長柯芸芳

台北市 / 李宛蓉

華視和緯來電視網共同推出全新大型綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭以及全方位藝人歐漢聲聯手主持，節目內容多元豐富，除了最大亮點古裝劇「現代包青天」外，還有歌舞秀「瓜瓜夜總會」，以及外景做菜節目「胡蘭歐出任務」，接下來還會有全新「驚聲尖笑2.0版」與大家見面。《週末最強大》首播電視收視率一舉突破 1，其中35 至 54 歲女性觀眾收視表現尤為亮眼，胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲三位主持人憑藉深厚主持實力與超高人氣，成功擄獲觀眾目光，堪稱新一代「師奶殺手」。帥氣開出亮眼紅盤，首播黏著度表現同樣亮眼，觀眾投入度高，甚至連廣告時段都捨不得轉台。節目播出後，觀眾反應熱烈、回饋不斷，不少粉絲更主動向節目敲碗，期待《週末最強大》能前進各地市場進行外景拍攝。華視與緯來長官特地準備炸雞與香檳與主持人一同慶功，大家齊聚慶祝時香檳噴發，這收視率大發的好兆頭，收視率一定再創新高。

廣告 廣告

《週末最強大》收視慶功。歐漢聲(左)、胡瓜、陳亞蘭

▲ 《週末最強大》收視慶功。歐漢聲(左)、胡瓜、陳亞蘭





胡瓜坦言上週六首播日直播與觀眾一同觀看《週末最強大》的心情非常緊張，但看完播出覺得非常滿意。陳亞蘭分享直播時看到許多粉絲留言稱讚「都沒有冷場、非常的流暢、終於有這樣的綜藝節目可以看了！」感到相當開心。《週末最強大》節目由三位主持人各展長才，由胡瓜領軍歌唱單元「瓜瓜夜總會」，陳亞蘭全力指導古裝劇「新版包青天」，歐漢聲則是三位廚藝最好，代表外景主菜單元「胡蘭歐出任務」。胡瓜希望喜歡《週末最強大》的觀眾朋友可以幫忙多多分享讓還不知道的朋友也一同觀賞，他也希望過去流失掉的電視觀眾可以重回螢幕前收看。歐漢聲也喊話希望「上到99，下到剛會走，阿嬤帶外孫一起來看《週末最強大》」。他們也對收視率目標發下豪語，如果收視率破2，胡瓜表示就在華視一樓大廳開放觀眾入場一同欣賞《週末最強大》，一旁的歐漢聲加碼說他會一親自下廚煮給大家吃！更發下豪語說如果破4要脫衣服只穿圍裙還要送出iphone17，胡瓜也跟著加碼表示除了iphone17現場要買炸雞和珍奶讓觀眾吃到飽。

《週末最強大》收視慶功。歐漢聲(左)、胡瓜、陳亞蘭

▲ 《週末最強大》收視慶功。歐漢聲(左)、胡瓜、陳亞蘭





首播第一集「瓜瓜夜總會」單元中胡瓜邀請老朋友張秀卿同台演唱，逗趣互動讓眾人爆笑，其中真假組合卡司包括「張秀卿與那那大師」、「蕭煌奇與邵大倫」、「王彩樺與張文綺」、以及由舒子晨、Amanda、妮摳組成的全新女子團體「辣殺GIRL」帶來韓國女子團體Wonder Girls招牌神曲Nobody，舞蹈默契十足驚豔全場。「新版包青天」除了由陳亞蘭扮演霸氣十足的包青天外，亦有由胡瓜假扮的瓜大人，搭配實力派演員張榕容、楊繡惠、白雲等重量級卡司，逗趣搞笑的互動讓人連廣告時間都捨不得轉台。最後「胡蘭歐出任務」口碑好評不斷，許多鄉親紛紛留言希望未來單元能走遍台灣，到各個市場與粉絲們見面。

《週末最強大》收視慶功。華視副總經理蘇桂瑩(左)、歐漢聲、華視總經理劉昌德、胡瓜、陳亞蘭、緯來綜合台台長柯芸芳

▲ 《週末最強大》收視慶功。華視副總經理蘇桂瑩(左)、歐漢聲、華視總經理劉昌德、胡瓜、陳亞蘭、緯來綜合台台長柯芸芳





《週末最強大》內容精彩，請準時收看12月13日起每週六晚間8點華視主頻，12月20日起每週六晚間6點緯來綜合台播出。







原始連結







更多華視新聞報導

胡瓜.陳亞蘭.歐弟搭檔！ 全新綜藝節目登週末黃金時段

華視緯來強強聯手！胡瓜、陳亞蘭、歐弟三大主持陣容首度公開

全新綜藝節目 胡瓜陳亞蘭歐漢聲陪伴週末夜

