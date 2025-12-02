首支初選影片上線強打還債績效 黃榮利要帶嘉義縣衝人口正成長

嘉義縣太保市因台積電等利多消息，是縣內少數建設勃發的鄉鎮市。圖為台積電嘉義科學園區衛星廠房興建狀況。（圖／CTWANT攝影組）

嘉義縣議員黃榮利今（2）日表示，近期推出《捲起袖子做》影片各界反應不錯，更讓縣民了解，過去自己在太保市長任內還清市庫全部債務，還帶著太保突破嘉義縣老化僵局，繼而人口唯一持續正成長的鄉鎮市，接下來要把這份動能帶到全嘉義縣，爭取民進黨提名競選嘉義縣長。

嘉義縣議員黃榮利（圖）近期推出競選影片，仰攻2026嘉義縣長寶座。（圖／翻攝自黃榮利臉書）

民進黨籍嘉義縣長翁章梁8年任期即將在2026年卸任，由於他的施政滿意度頗高，加上嘉義縣長期「綠大於藍」的政治版圖，讓民進黨內部初選角力簡直比大選更劇烈。細看已向黨中央表達參賽意願者有二，分別是70歲的現任縣議員黃榮利與44歲的現任嘉義縣第一選區立委蔡易餘。

外界預估，儘管蔡易餘在媒體曝光度與全台知名度都較高，但黃榮利曾任太保市長與太保農會總幹事，紮實地掌握農會體系與不少鄉鎮公所系統，加上妹妹黃麗貞、妹夫黃文峯在朴子市也是一方之霸，家族親友在嘉義海線實力雄厚。此外，由於黃榮利長期支持總統賴清德，加上妹夫一家與出身嘉義海線的國民黨新北市長侯友宜交情甚篤，跨藍綠的實力更讓地方不容小覷，因此儘管台北政壇蔡易餘知名度較高，但回到地方究竟誰能出線，仍在五五波未定之天。

立委蔡易餘（圖）也積極角逐2026嘉義縣長民進黨內初選提名。（圖／CTWANT攝影組）

黃榮利指出，近期已陸續在嘉義縣18鄉鎮陸續懸掛初選看板，1日更首度上刊縣長初選第一支形象影片《捲起袖子做》，因為嘉義縣的未來發展非常重要，必須由擁有扎實行政經驗與財政歷練的人承擔，希望能獲得選民眾支持。

黃榮利回顧，自己加入民進黨超過30年了，長期參與黨內民主又深耕基層，對地方事務十分熟稔，最基層從村長做起，一路到農會總幹事、太保市長與如今縣議員角色，比方太保市長任內償還全部市債，還有帶領太保成為嘉縣唯一人口持續正成長的城市等都是行政實績，歡迎大家檢驗。

值得一提的是，儘管黃榮利年紀稍長，但競選文宣卻生動靈活，他年初農曆春節掛了不少同框賴清德看板，除了以「信賴榮利」彰顯其「挺賴」色彩外，近期也緊扣時事，把普發現金話題也加入看板，爭取選民認同。

