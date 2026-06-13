首支名錶怎麼選？亞洲女性最愛品牌出爐：卡地亞、AP、勞力士入門與保值推薦

以前總有人以為，女性們買名錶只是為了搭配穿搭。但這幾年，我愈來愈發現，亞洲女性真正迷戀的，其實早就不是「裝飾物」，而是一種人生狀態。尤其當所謂Quiet Luxury、Old Money…等這些統稱為「靜奢風格」崛起後，女性們開始追求的，不再是浮誇滿鑽，而是那種「懂的人自然懂」的經典氣場。而根據Chrono24女性購買報告，近幾年針對目前亞洲女性最愛名錶品牌的大數據蒐集，幾乎集中在以下6大牌。很有趣的是，這些錶共同點都不是甜美，而是帶著成熟、自信與大女主氛圍。

根據購買數據，亞洲女生現在最愛的名錶品牌有這些

Chrono24可以說是目前全球最大的高級腕錶交易平台之一，很多玩錶的人幾乎每天都會打開來看。上面集結了世界各地的錶商、收藏家與私人賣家，不管是全新、二手、停產還是稀有款腕錶，幾乎都找得到。除了買賣交易之外，Chrono24 更像是腕錶市場的行情觀察站，很多熱門款的價格漲跌、市場熱度、保值性，其實都能從平台上的掛牌價格看出趨勢。對不少玩家來說，它早就不只是買錶網站，而是研究市場、追蹤行情、了解收藏價值的重要平台之一。

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Chrono24，可以說是目前全球最大的高級腕錶交易平台之一，很多玩錶的人幾乎每天都會打開來看。 Source：Chrono24 @IG

女性最愛腕錶品牌1：

Cartier，女生第一支夢幻名錶永遠是它

Cartier（卡地亞）能拿第一名，我完全不意外。尤其「Tank」（坦克）、「Panthère」（美洲豹）這兩大品牌經典，在這近兩年幾乎已經變成亞洲女生的「精品錶款入門聖經」。Chrono24女性數據甚至指出：「女性消費者對Cartier 的偏好，足足高出男性的3倍以上！」

Cartier太懂亞洲女生要什麼了 Source：Cartier @IG

錶款推薦1：「Tank Must」大型款精鋼皮革腕錶

這支「Tank Must」真的是經典中的經典！看看這精鋼錶殼搭配黑色皮革錶帶，那種低調的質感真的是百看不厭。戴在手上既優雅又有復古感，不管是穿正裝上班還是休閒約會都很搭。以它的設計和品牌價值，真的是非常值得入手的一款入門級奢華腕錶，絕對是可以用一輩子的經典配件！（商品價格約：NTD 81,000）

這支「Tank Must」真的是經典中的經典 Source：Cartier

錶款推薦2：「Panthère」18K黃金小型款鏈錶

這款錶在1980年代誕生時就風靡全場，到現在看依然時髦得要命。全金的配色真的太美了。它最厲害的地方在於，那種黃K金的亮眼色澤完全不會讓人覺得俗氣，反而散發出一種高級、優雅又帶點個性的法式復古感。（商品價格約：NTD 838,000）

這款錶在1980年代誕生時就風靡全場，到現在看依然時髦得要命。 Source：Cartier

女性最愛腕錶品牌2：

Rolex，女生開始迷戀的其實是「身份感」

很多人以為Rolex是男人專屬，但現在亞洲女性買Rolex的速度，真的超誇張！Chrono24數據顯示，在女性購買的所有高級腕錶裡，幾乎每3支就有1支是留給Rolex。而且女生現在最愛的品牌款式，依序是：「Datejust」、「Oyster Perpetual」、「Lady-Datejust」，這3大低調經典系列。 對現代女性們來說，已經不是炫富，而是一種「自我人生代表」的象徵。尤其亞洲女性超愛玫瑰金金、小尺寸面盤…這類設計細節，搭上精品包時真的會有種低調貴婦感。

在女性購買的所有高級腕錶裡，幾乎每3支就有1支是留給Rolex Source：Rolex

錶款推薦1：「Datejust 」蠔式鋼粉紅面盤腕錶

這款是Rolex非常經典且受女性歡迎的「Datejust 」，粉紅色的太陽放射紋面盤帶點溫柔的少女感，但配上品牌經典的外觀設計，戴起來完全是優雅又洗鍊，是兼具保值性與顏值的夢幻大作！（商品價格約：NTD 425,000）

這款是Rolex非常經典且受女性歡迎的「Datejust 」 Source：Rolex

錶款推薦2：「Oyster Perpetual」蠔式鋼銀色面盤腕錶

比起剛剛看的那幾款，這支走的是極簡、內斂的實用路線。對女生來說，31毫米的錶徑尺寸剛剛好，全支採用勞力士自家的蠔式鋼打造，搭配圓弧的光滑打磨，線條非常乾淨俐落。（商品價格約：NTD 212,500）

比起剛剛看的那幾款，這支走的是極簡、內斂的實用路線 Source：Rolex

錶款推薦3：「Lady-Datejust」永恒玫瑰金及蠔式鋼鑽錶

這款完全是溫柔天花板，專為女性優雅氣質打造的「Lady-Datejust」！玫瑰金自帶一種襯膚色的顯白魔力，加上鮭魚粉的面盤，散發出一種低調卻藏不住的貴氣。穿上一件簡單的針織衫或洋裝，這支錶就能幫你的整體穿搭質感直接加到滿分，絕對是讓人一眼戀愛的夢幻逸品！（商品價格約：NTD 533,500）

這款完全是溫柔天花板，專為女性優雅氣質打造的「Lady-Datejust」 Source：Rolex

女性最愛腕錶品牌3：

Omega，職場女強人的低調高級感

Omega就很像「真正有能力的女生」，尤其是經典「Constellation」（星座），或傳奇登月錶「Speedmaster」（超霸）─這兩大主打系列，更是在亞洲職場女性圈持續長紅。有很多很多像是：韓國主播、日系OL、企業高管女性都超愛Omega，因為它有種專業感、菁英感，以及不太炫耀的高級感；品牌不似Rolex強勢，但戴上去會有種：「她的工作能力一定很厲害」的感覺。這種低調氣場，反而愈來愈符合現在亞洲女性的審美。

Omega就很像「真正有能力的女生」，尤其是經典「Constellation」（星座） Source：Chisholm Hunter

錶款推薦1：「Constellation」紫色塗層處理隕石錶盤精鋼鑽錶

讓人趨之若鶩的隕石錶盤，更進一步契合星辰主題。如果《 Bella儂儂》讀者們不喜歡撞錶，又對宇宙、自然工藝情有獨鍾，這款「星座」系列絕對能成為你穿搭上最特立獨行、讓人忍不住多看兩眼的焦點夢幻款！（商品價格約：NTD 443,000）

讓人趨之若鶩的隕石錶盤，更進一步契合星辰主題。 Source：Omega

錶款推薦2：「Speedmaster」棕色面盤精鋼鑽錶

誰說「Speedmaster」超霸登月錶只是男生專屬？這款38毫米的腕錶，完全是時髦女生的命定款！ 高級的棕色面盤，搭配溫柔的銀色精鋼，既有老錢風的知性，又帶點率性街頭感。 最讓人驚豔的是，它在保留速測計外圈的同時，巧妙鑲嵌了數顆璀璨鑽石，把陽剛與柔美平衡得剛好，舉手投足都在閃閃發光，Omega真的太懂女生的心了！

這款38毫米的腕錶，完全是時髦女生的命定款 Source：Omega

女性最愛腕錶品牌4：

Audemars Piguet，真正的千金感代表

近年在亞洲鐘錶圈最火的，莫屬AP愛彼錶的「Royal Oak」（皇家橡樹）系列。尤其小紅書、韓國財閥千金風崛起後，此錶款幾乎已經變成「懂精品的人才會戴」的象徵。它最厲害的是辨識度超高，但又不會俗氣。不少女性們現在甚至會直接戴上大尺寸的「Royal Oak」，搭西裝或白T都超有態度，這才是真高級！

近年在亞洲鐘錶圈最火的，莫屬AP愛彼錶的「Royal Oak」（皇家橡樹）系列。 Source：Audemars Piguet @IG

錶款推薦1：「Royal Oak」雲夜藍格紋錶面自動上鏈腕錶

這款AP「Royal Oak」就是讓全天下錶迷都為之瘋狂、有錢也不一定買得到的頂級夢幻逸品！這可不是一支普通的鋼錶，它是頂級品味與身分的象徵。不用任何鑽石點綴，光是那純粹的鋼骨線條與傳奇藍面，就能展現出強大、洗鍊又極具知性美的頂級氣場，絕對是每位收藏家夢寐以求的終極清單！（商品價格約：NTD 961,715）

這款AP「Royal Oak」就是讓全天下錶迷都為之瘋狂、有錢也不一定買得到的頂級夢幻逸品 Source：Audemars Piguet

錶款推薦2：「Royal Oak」玫瑰金鑲鑽腕錶

高貴的玫瑰金打造錶殼與錶帶，最迷人的莫過於耀眼的鑲鑽八角形錶圈，與極具層次感的銀色「Grande Tapisserie」大型格紋錶面形成強烈對比。精緻優雅的雙色調視覺，戴在手上完全是藏不住的大女主頂級氣場！（商品價格約：NTD 2,476,503）

高貴的玫瑰金打造錶殼與錶帶，最迷人的莫過於耀眼的鑲鑽八角形錶圈 Source：Audemars Piguet

女性最愛腕錶品牌5：

Patek Philippe，最高級的貴氣叫做傳承感

Patek Philippe（百達翡麗），它給人的感覺反而更接近一種「家族感」 Source：Patek Philippe

很多人會說，Cartier代表的是時髦與風格，Rolex象徵的是身份與成就，而Audemars Piguet則更像是一種懂錶之人的品味。但如果談到Patek Philippe（百達翡麗），它給人的感覺反而更接近一種「家族感」。尤其這幾年像方正典雅的「Twenty〜4」與超級經典的「Nautilus」（金鷹）錶系列，在亞洲高資產女性市場中，愈來愈受到青睞，原因往往已經不單單只是為了跟流行或搭配用，而是一種更加深層的價值認同。

有很多選擇PP的女生，其實買的不是單純的錶，而是在買收藏性、時間累積後的傳承意義，以及某個人生階段所代表的地位與底氣。它不是最張揚的存在，卻總能讓真正懂的人，在不經意之間產生一種默默的敬意。這也是為什麼早年的品牌廣告，總喜歡以親人、世代傳承作為核心畫面，因為它想傳達的從來不是「擁有」，而是「留給下一代」！

錶款推薦1：「Twenty〜4」綠色面盤精鋼鑽錶

這款PP最經典的女性非凡之作—「Twenty〜4」精鋼鑽錶，完全是法式優雅與現代俐落的完美縮影！不論是職場上的俐落套裝，還是週末的休閒私服，皆能以極致的綠調與鑽石光影，不著痕跡地彰顯出配戴者的頂級品味，絕對是每位當代女性夢寐以求的終極經典！（商品價格約：NTD 561,000）

這款PP最經典的女性非凡之作—「Twenty〜4」精鋼鑽錶，完全是法式優雅與現代俐落的完美縮影 Source：Patek Philippe

錶款推薦2：「Nautilus」藍色面盤精鋼鑽錶

最傳奇的「Nautilus」系列錶款，在圓潤的錶圈上極其奢侈地鑲嵌了一整圈璀璨鑽石，將頂級高級運動錶與奢華珠寶工藝融合得天衣無縫。而最迷人的特色，絕對是那抹藍色面盤，上面飾有 此系列專屬的經典水平波紋浮雕圖案，彷彿海面上的粼粼波光，優雅、知性又充滿動感。真的是一輩子必須擁有一支的殿堂級經典！（商品價格約：NTD 1,426,000）

最傳奇的「Nautilus」系列錶款 Source：Patek Philippe

女性最愛腕錶品牌6：

Chanel，腕錶世界裡最經典的現代美學

如果說有哪個品牌真正把「時尚」與「腕錶」之間的界線徹底模糊，我第一個想到的，會先是Chanel。相較於傳統高級製錶強調歷史與工藝，品牌在現代女錶市場上，更像是一種風格態度的象徵，尤其「J12」，幾乎已經成為近代女錶設計裡的絕對代表！其最迷人的地方，在於以高抗磨陶瓷打造出極具未來感的質地，既保有一線精品的精緻感，又帶著俐落冷靜的現代氣息。特別是白色款，在亞洲女性市場一直擁有極高人氣，那種乾淨、純粹的白，戴在手上，就有種不費力卻非常高級的時髦感；而黑色款，則更顯俐落神秘。黑與白之間，看似極簡，卻剛好展現了香奈兒世界中最核心的美學精神。

如果說有哪個品牌真正把「時尚」與「腕錶」之間的界線徹底模糊，我第一個想到的，會先是Chanel。 Source：Chanel

錶款推薦1：「J12」白色高抗磨陶瓷精鋼鑽錶

純白色的「J12」自帶一種法式高冷與時髦氣場，不管你是穿一件簡單的白T恤、牛仔褲，還是換上經典的香奈兒斜紋軟呢外套，它都能一秒點亮穿搭。這種歷經20多年依然傲立時尚巔峰的傳奇設計，絕對是當代時髦女性一輩子必須擁有一支的經典夢幻逸品！（商品價格約：NTD 338,000）

純白色的「J12」自帶一種法式高冷與時髦氣場 Source：Chanel

錶款推薦2：「J12」黑色高抗磨陶瓷精鋼錶

Chanel精準地精踩在近年大勢回歸的「迷你小錶」趨勢浪頭上，為傳奇的「J12」家族注入全新靈魂。經過極致拋光的黑陶瓷，在光線下流轉著如絲緞般深邃、高級的光澤。而縮小後的錶徑，不僅完美貼合現代女性纖細的手腕，更少了一分張揚、多了一絲內斂。無論是搭配隨興的日常私服，還是優雅的正裝，都能以最時髦的「完美比例」，不著痕跡地展現當代女性的精緻品味。（商品價格約：NTD 184,000）

Chanel精準地精踩在近年大勢回歸的「迷你小錶」趨勢浪頭上，為傳奇的「J12」家族注入全新靈魂。 Source：Chanel

最受亞洲女性歡迎的名錶有哪些？初次購買建議問答

Q1：亞洲女性最喜歡的精品腕錶品牌有哪些？

A1：根據Chrono24公布的亞洲女性名錶數據，最受歡迎的品牌包含Cartier（卡地亞）、Rolex（勞力士）、Audemars Piguet（AP，愛彼）...等經典高級製錶品牌。其中，Cartier憑藉優雅設計與高辨識度，成為許多女性首次入門精品腕錶的首選。

Q2：女生第一次買名錶，推薦從哪個品牌開始？

A2：若是精品腕錶初心者，Cartier、Rolex與Omega都是相對容易入門的選擇。Cartier「Tank」、Rolex「Datejust」...等經典系列兼具保值性、時尚感與日常實戴度，特別適合第一次購入精品手錶的女性。

Q3：為什麼 Cartier腕錶特別受亞洲女性歡迎？

A3：Cartier的腕錶設計結合珠寶工藝與法式優雅，像是「Tank」、「Panthère」等系列尺寸精巧、造型經典，能輕鬆搭配日常穿搭與正式場合，因此深受亞洲女性市場喜愛。

Q4：AP適合女生戴嗎？

A4：近年越來越多女性開始選擇AP「皇家橡樹」系列。其標誌性的八角形錶圈與中性風格，不只具收藏價值，也成為時尚圈熱門的「男、女共戴」腕錶代表。

Q5：精品手錶除了時尚，還有投資價值嗎？

A5：部分熱門精品腕錶品牌如Rolex、Patek Philippe（百達翡麗）、AP等，在二級市場具有穩定保值甚至增值潛力。不過專家仍建議以「個人風格與配戴需求」為優先，再考慮收藏與投資價值。

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