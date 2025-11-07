政治中心／綜合報導

有意代表民進黨參選台南市長的陳亭妃，今天公佈首支10秒短CF，以第一視角紀錄孩子，她以台南首位女市長為口號，希望爭取出線機會，對手林俊憲則與許智傑、郭國文等黨內立委，一起推南高屏大生活圈，為何沒邀陳亭妃，許智傑重申沒有政治考量，陳亭妃也認為不需要有過多揣測。

陳亭妃競選影片：「讓咱的孩子平安長大。」

第一視角紀錄孩子們天真燦爛的笑容，爭取代表民進黨參選台南市的陳亭妃，第一支短CF曝光。

廣告 廣告

立委（民）陳亭妃：「之前是一分鐘的，我要讓大家看到27年的陳亭妃，這個系列（短影片）是完全是用陳亭妃的視角，然後用不同的族群不同的角度。」





首支第一視角短CF曝光 陳亭妃爭台南市長初選出線

陳亭妃以首位女市長作為競選口號。（圖／民視新聞）





以台南首位女市長作為號召，陳亭妃積極布局，初選對手林俊憲同一時間，則與郭國文、許智傑、鍾佳濱、伍麗華等黨內同志，一起推"南高屏大生活圈"，但明明是南高屏生活圈，陳亭妃卻沒受邀參與。





首支第一視角短CF曝光 陳亭妃爭台南市長初選出線

林俊憲與黨內立委推南高屏大生活圈。（圖／民視新聞）





立委（民）許智傑：「南高屏委員很多，不是每個都正好有那個緣份，沒有特別的政治考量，我們這幾個其實平常就會有這樣子，一個討論跟共識，所以就大家集合在一起。」

立委（民）林俊憲：「我是受邀啦，今天我們參加的七位立委會一起參加，我們許智傑委員所主辦的一場記者會。」

立委（民）陳亭妃：「不要想那麼多啦，每個人一定都會在這個關鍵的時刻，然後用他自己想要表達的方式，然後呈現給大家，所以我覺得大家不要太多的揣測。」

強調會讓初選順利走完，同樣關心綠營初選的還有國民黨的謝龍介，遭指有意支持特定人選，謝龍介這樣說。

立委（國）謝龍介：「不管你接到什麼民調電話，就是唯一支持謝龍介，所以他們就沒有藉口再來說，我們在介入他們的初選，我們也不會介入我們最大的對手，也不是陳亭妃跟林俊憲。」

立委（民）陳亭妃：「麻煩這個謝龍介委員，不用太關心我們的初選，我們的初選是我們黨內的競爭，謝龍介委員最害怕的就是陳亭妃，因為害怕六戰六輸陳亭妃。」

陳亭妃、林俊憲各自出招，加上謝龍介不時見縫插針，讓台南市長初選越來越白熱化。

原文出處：首支第一視角短CF曝光 陳亭妃爭台南市長初選出線

更多民視新聞報導

謝長廷獲頒日本最高榮譽！中國外交部竟跳腳：幫台獨撐腰

1分鐘看到「27年來最真實的陳亭妃」 形象影片釋出反應熱烈

迎戰陳以信？KMT台南初選山雨欲來 謝龍介稱：我準備跟賴清德對決

