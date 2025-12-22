首支電視形象片正式上線 《真誠無畏 初心不變》記錄賴瑞隆的日常

賴瑞隆推出首支電視形象影片《真誠無畏 初心不變》，以溫暖平實的鏡頭記錄他的日常。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員賴瑞隆今(22)日推出首支電視形象影片《真誠無畏 初心不變》，以溫暖平實的鏡頭記錄他的日常，搭配口白道出基層出身的背景，呈現長期在地方奔走、傾聽市民心聲、與第一線站在一起的身影。賴瑞隆表示，從政最大的信念就是用盡全力守護高雄，請大家與他一起站在一起，讓高雄的進步不停歇。

影片從賴瑞隆曾任鉛球選手的經歷出發，口白說道「總是在不斷挫折中推進」，傳達運動員不放棄的信念，成為他面對嚴峻挑戰仍堅毅向前的養分。同時，影片也提及賴瑞隆在菜市場長大，看著父母與攤商為生活打拚，提醒自己始終記得從政的初衷是人民的日常與城市的需要。賴瑞隆說道「我是菜市場長大的小孩，我跟我的家人都很平凡」；正因為平凡，也更珍惜每一份來自基層的信任。

片中亦呈現賴瑞隆走進市場與鄉親互動、在廟埕祈願、深入建設現場的畫面，象徵他對城市的感情與責任。賴瑞隆向市民喊話「我只有一個信念，我將用盡一切力氣，守護高雄，請相信我。」

賴瑞隆說，推出影片盼讓市民看見他最真實的一面，一個在市場長大的孩子、一位沉著穩健面對挑戰的鉛球選手，也是長年為高雄各項建設不斷奔走的從政者。而他從政精神與高雄一路走來的成長蛻變相互呼應，遇到困難堅持理想、得到肯定更加謙卑、面對未來穩健前行。

賴瑞隆感性表示，讓高雄更繁榮是自己一生的使命，誓言接棒做一個拼經濟、顧生活的市長，將以樸實初心、穩健步伐，用真誠無畏的態度與創意執行力，讓高雄更自信、更勇敢繼續大步向前邁向新局。

《真誠無畏 初心不變》影片從賴瑞隆曾任鉛球選手的經歷出發。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

賴瑞隆是菜市場長大的小孩，跟家人都很平凡。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

賴瑞隆走進市場與鄉親互動。 圖：賴瑞隆辦公室/提供