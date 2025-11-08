首攻高雄巨蛋！郭富城升級3寶爸炫女兒

▲郭富城在今明兩天首攻高雄巨蛋，首場在今（8）日登場，剛升級為3寶爸的他不忘炫耀女兒，還甜蜜告白粉絲：「永遠不分開」。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 舞台王者郭富城於11月8日、9日首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。郭富城不只帶來經典歌曲，讓現場粉絲尖叫聲不斷。而剛升級為三寶爸的他，自爆中文沒進步，但開心炫耀女兒：「反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我」，還喊話粉絲趕快結婚，並甜蜜向粉絲告白：「我和你們的關係是天注定，永遠不會分開」。

郭富城難得回到台灣，又是出道35年，他也難得提到自己的三寶爸身分，笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我」。他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開」。

廣告 廣告

▲郭富城首度登上高雄巨蛋開唱。（圖／讀者提供）

郭富城甜蜜告白粉絲：無論在何處都會想到台灣歌迷

郭富城演唱會以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕，30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動」。除此之外，郭富城還親自挑選粉絲上台大跳《鯊魚寶寶》，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍。

這次帶著去年開跑的ICONIC巡演南下，郭富城說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。而ICONIC翻譯中文就是標誌性的意思，我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？那時候很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多，不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持」。

郭富城對粉絲有求必應 獻唱過往經典歌曲

從人氣勁舞歌曲《唱這歌》、《狂野之城》，到經典抒情作品，郭富城每首歌都引發全場大合唱。日前才剛過60歲生日的郭富城，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，歌曲間擦汗時他自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧」。他還帶著粉絲乘坐時光機回到過去，將《傷心的話留到明天再說》、《我想偷偷對你說我愛你》放入高雄站歌單中，現場熱情粉絲高喊他經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我」，掀起全場尖叫聲。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

方媛產後首次露面！歡慶郭富城60歲生日 升格3寶媽絕美照全曝光

郭富城入住女生宿舍！太太方媛發文甜曝天王視角：性別非愛的條件

郭富城、方媛第3胎生了！天王逃不過「岳父命」小公主正面照曝光