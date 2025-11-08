首攻高雄巨蛋！郭富城升級3寶爸炫女兒
[NOWnews今日新聞] 舞台王者郭富城於11月8日、9日首度唱進高雄巨蛋，今（8）日首場正式登場。郭富城不只帶來經典歌曲，讓現場粉絲尖叫聲不斷。而剛升級為三寶爸的他，自爆中文沒進步，但開心炫耀女兒：「反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我」，還喊話粉絲趕快結婚，並甜蜜向粉絲告白：「我和你們的關係是天注定，永遠不會分開」。
郭富城難得回到台灣，又是出道35年，他也難得提到自己的三寶爸身分，笑說：「我覺得35年了，我的中文還是沒有進步，但反正現在我有3個女兒，她們到時候會教我」。他也提到前天在機場看到從出道以來支持自己的粉絲帶著家人一起追星，「我非常感動，但我也知道有粉絲還沒結婚，沒關係，快點去找！但緣分是天注定的強求不來，就和我和你們的關係也是天注定，永遠不會分開」。
郭富城甜蜜告白粉絲：無論在何處都會想到台灣歌迷
郭富城演唱會以巡演主題曲《EXIT》揭開序幕，30年沒回到高雄，郭富城問台下粉絲：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動」。除此之外，郭富城還親自挑選粉絲上台大跳《鯊魚寶寶》，再掀演出高潮，超萌舞步吸引全場狂拍。
這次帶著去年開跑的ICONIC巡演南下，郭富城說：「30年前來高雄在哪裡我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。而ICONIC翻譯中文就是標誌性的意思，我剛出道的形象是否就是你們心目中『標誌性』的郭富城呢？那時候很單純、眼睛很大、皮膚很嫩、頭髮很多，不過我心目中的標誌性其實是你們給我的掌聲啦，無論身在何處，我腦中都會想到台灣的歌迷，大家給我很多的鼓勵與支持」。
郭富城對粉絲有求必應 獻唱過往經典歌曲
從人氣勁舞歌曲《唱這歌》、《狂野之城》，到經典抒情作品，郭富城每首歌都引發全場大合唱。日前才剛過60歲生日的郭富城，依舊維持超強體力，揮汗帶來多首唱跳演出，歌曲間擦汗時他自嘲：「雖然我年紀有點『成熟』，但我還是很注重外表的，這樣擦一下看起來比較乾淨一點吧」。他還帶著粉絲乘坐時光機回到過去，將《傷心的話留到明天再說》、《我想偷偷對你說我愛你》放入高雄站歌單中，現場熱情粉絲高喊他經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回：「吻我，不要問我」，掀起全場尖叫聲。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
方媛產後首次露面！歡慶郭富城60歲生日 升格3寶媽絕美照全曝光
郭富城入住女生宿舍！太太方媛發文甜曝天王視角：性別非愛的條件
郭富城、方媛第3胎生了！天王逃不過「岳父命」小公主正面照曝光
其他人也在看
因應鳳凰颱風 台電台南區處超前部署 落實樹修及礙洗作業降低強風傷害
因應鳳凰颱風可能帶來的影響和災害，台電台南區處加強日常巡視，進行樹修及礙洗作業，預防瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒，亦針對轄區內各變電所進行巡視，特別針對較低漥地區的變電所如運河及安順等做好防水閘門措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。台電台南區處表示，有鑑於過去颱風期間常發生樹枝或招牌因遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，籲請民眾及早做好防颱準備，提供配電場所用戶應設置防水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備，另也需加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝等，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。台電台南區處也進一步說明，台電配電自動化系統可即時監測各主要配 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
8至80歲共舞》屏東青銀街舞祭 「鎖舞」奪冠氣氛超嗨
共舞促進世代互動，屏東縣政府今（8）日在縣立體育館舉辦「2025年屏東青銀街舞祭」，262位長者與75位青年學子同台共舞，15支隊伍輪番登場，氣氛超嗨，最後由屏東縣善護協會以1970年代風行的鎖舞（Locking），奪下第1名舞狀元獎，枋寮鄉人和社區發展協會、萬丹鄉興全社區發展協會分獲2、3名。自由時報 ・ 8 小時前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 天前
高雄情侶酒後爭吵女友跌落大排 男友急跳水擁緊緊
據了解，邱女當時已有喝酒，呈現酒醉狀態，疑似因此與未喝酒的男方起爭執，邱女情緒不穩，於八德東路橋大傷喧嘩，引起附近住戶注意，沒想到邱女疑似腳步不穩，從邊坡滑落大排中，且爬不起身，男方見狀也趕緊跳入拯救女友。附近住戶見狀，趕緊通報警消到場救援，由消防隊派員...CTWANT ・ 6 小時前
韓國2大工會首爾市區集會 喊週工作4.5天
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 11 小時前
高爾夫》日本菁英賽，荒木優奈五十四洞追上奈紗
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】日本女將荒木優奈（Yuna Araki）十一月八日在滋賀縣的Seta Golf Course-羅開Golf 頻道 ・ 8 小時前
郭富城「吻我，不要問我」掀回憶殺 驚喜揪台粉尬舞〈鯊魚寶寶〉
郭富城「吻我，不要問我」掀回憶殺 驚喜揪台粉尬舞〈鯊魚寶寶〉EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
李斯特菌奪6命！ 醫揭「冰箱熟食」比生食更可怕
美國近期爆發李斯特菌疫情，已造成全美18州6人死亡、27人住院。婦產科醫師蘇怡寧特別提醒民眾，李斯特菌並非僅存在於骯髒或未煮熟的食物中，相反地，低溫且濕滑的環境反而是其最佳生存條件，冰箱內的冷藏熟食更可能成為危險來源。中天新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰颱風逐日逼近 下週恐急轉衝向台灣｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播Tuhi Martukaw。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
繼續寫下去！90歲黃春明筆耕不輟 新書《山爺》發表
高齡90歲的作家黃春明筆耕不輟，今天（11/8）在台北博客來書店舉辦最新小說集《山爺》新書發表會，黃春明說，人從年輕開始一直學某項技術，中年沒有放棄，老年就會繼續下去，自己會繼續寫下去，帶給大家更多故事。太報 ・ 7 小時前
郭富城、伍佰、TWICE高雄開唱！ 市府祭商圈夜市優惠券、前夜祭邀追星
香港天王「郭富城」即將於本週末11月8、9日在高雄巨蛋強勢登場，準備為廣大歌迷獻上最熱血的難忘夜晚，搖滾教父「伍佰」也將於22、23日重返巨蛋舞台再現傳奇魅力，同時K-POP女團「TWICE」亦將於同...華視 ・ 1 天前
迎接TWICE台灣首唱！高市府推商圈夜市優惠券+前夜祭歡迎追星歌迷
【記者 王雯玲／高雄 報導】香港天王「郭富城」即將於本週末11月8、9日以《郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會台灣好報 ・ 1 天前
以為只是「踏板彈出」 竟釀肇逃代價慘重
【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市一名黃姓男子日前駕駛自小客車行經太原路三段停等紅燈時，突然聽到車身傳出「叩」的一聲撞擊聲響，下車查看發現右後保險桿有明顯擦撞痕跡，隨即報警。警方調閱行車紀錄器與監視器後，發現是一名陳姓女子騎乘機車碰撞後未停車離去，遭依法通知到案，才揭開這起「以為踏板彈出」的肇事逃逸案件。警政時報 ・ 8 小時前
郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。看著上萬歌迷支持，他感動問：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」鏡報 ・ 8 小時前
屏東小琉球機場辦演唱會 「小島野台」活化航空站
小琉球今年暑假旅遊受大雨、颱風影響致旺季不旺，如今在颱風來襲前，則是以「淡季不淡」作結。屏東縣政府為小琉球打造全新品牌「小島野台」，今天下午開始於小琉球停機坪登場，首屆活動還是來到大部分閒置的航空站舉辦，特色市集及無人機展演讓人感受到不同以往的悠閒，今天也湧入大批遊客及居民。自由時報 ・ 7 小時前
豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味
即時中心／廖予瑄報導熟悉的味道回來了！由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，豬肉也重新回到市場。今（8）日行政院長卓榮泰更在各大社群台上傳了一部大啖滷肉飯及豬肝湯的短影音，並強調，「美味的台灣豬肉回來了！」民視 ・ 5 小時前
夫夫吻戲超夢幻！初孟軒跟徐鈞浩互喊「老公」
《好好吃飯2》中，徐鈞浩飾演擁有女王性格的「紅豆泥」，遇上如同騎士一般沈穩的「布朗尼」（初孟軒飾演），兩人感情彷彿乾柴烈火，徐鈞浩特別回想過往的青春戀情和感受：「學生時期的我像是把心臟掏出來一樣，其實回望那樣的自己是有一點點羨慕的，情感豐沛又不顧一切！」他...CTWANT ・ 8 小時前
郭富城零距離寵粉 來台開唱先嗑麻辣鍋
郭富城的高人氣魅力無法擋，神通廣大的「城城粉」早已備妥歡迎布條，熱情守候在機場。身穿輕便服裝的天王一現身，立刻引起現場一陣歡呼。看到久候多時的熱情粉絲，郭富城展現十足親民作風，不僅對大家比出「讚」的手勢，更特地停下腳步，走向粉絲近距離互動。對於握手、簽名...CTWANT ・ 1 天前
郭富城重現「你是我的巧克力」經典詞！自嘲中文沒進步：靠3個女兒教我
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。他今晚也帶領粉絲乘坐時光機回到過去，現場熱情粉絲高喊他的經典廣告台詞「你是我的巧克力」，他也配合回「吻我，不要問我」，全場激動尖叫。鏡報 ・ 7 小時前
郭富城高雄開唱回憶青春 自嘲中文沒進步「以後三個女兒會教我」
演唱會以巡演主題曲〈EXIT〉揭開序幕，從經典勁歌〈唱這歌〉〈狂野之城〉到抒情曲目，引發全場大合唱。剛過60歲生日的他體力依舊驚人，邊唱邊跳仍活力十足。他笑說：「雖然我年紀有點成熟，但還是很注重外表，擦一下比較乾淨一點吧。」他特別為台灣粉絲加唱〈傷心的話留到明...CTWANT ・ 8 小時前