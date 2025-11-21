首日就抓到! 毒駕男違規遭攔 "唾液快篩"陽性當場被逮

南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報導

為了能及時遏止毒駕上路，警方推動唾液驗毒快篩，20日正式啟用，第一天就在高雄及台南，抓到有駕駛毒駕，當場遭到警方扣車、並帶回警局，過去懷疑毒駕，進行驗尿需要耗費很多天的時間，但現在透過快篩，只要幾分鐘，就能迅速知道結果。

毒品唾液快篩上路首日就抓到！ 高雄警查獲首例毒駕 當場扣車

唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，警方立刻在高雄鳳山逮到第一起毒後上路。（圖／翻攝畫面）

員警拿出採檢棒，就在騎士的口中採集唾液，立刻進行快篩，唾液採檢驗毒快篩，20日全台上路，晚間七點多，就在高雄鳳山抓到第一名毒駕上路的嫌犯，高市警鳳山分局偵查隊長林俊宏表示，「見一男子騎乘普通重機車，與登記的車籍不符遂實施攔查，過程中發現該名騎士，手部疑似有注射毒品痕跡，警方對該名騎士，實施毒品唾液快篩檢測。」警方當下發現機車車籍資料不對，懷疑恐怕有問題，果然逮到毒駕。

廣告 廣告

毒品唾液快篩上路首日就抓到！ 高雄警查獲首例毒駕 當場扣車

為了遏止毒駕，警方採購唾液快篩抓毒駕。（圖／民視新聞）

而在台南永康，警方當下也發現一輛轎車違規，上前盤查發現駕駛持有毒品，也迅速對這名駕駛進行唾液採檢，當場驗出有一、二級毒品陽性反應，駕駛當場因為涉嫌毒駕遭到警方逮捕，能快速抓出毒駕，全因為這項利器。

毒品唾液快篩上路首日就抓到！ 高雄警查獲首例毒駕 當場扣車

唾液快篩驗毒抓毒駕，20日起啟用，台南永康警方也逮到毒後上路。（圖／翻攝畫面）

刑事局毒緝中心執行秘書鄭偉豪點出，「他會很快速到，三分鐘到六分鐘之內，就能即時顯現。」警政署全新採購的這款唾液快篩試劑，可以在短短的三分鐘內，揪出七種台灣常見的毒品，包含海洛因、安非他命、Ｋ他命、依托咪酯等毒品，過去需要驗尿、驗血，得等上好幾天，無法當場制止毒駕，如今現場採驗、現場就能扣車，鄭偉豪表示，「如果呈陽性的話，處以道交條例第35條，罰以3萬元以上12萬元以下的罰鍰以外，同時移置保管車輛，還要吊扣駕照移置2年。」唾液採檢快篩上路，避免更多毒駕危害。

原文出處：毒品唾液快篩上路首日就抓到！ 高雄警查獲首例毒駕 當場扣車

更多民視新聞報導

高雄變態水電工「硬上鄰家人妻」！開價要求做2件事…夫怒砸天公爐

偷渡酒檳榔進監所 花蓮警逮人沒收無人機最高可罰150萬元

車頭全爛！高雄國1瑞隆路段爆3車連環撞 誇張畫面曝

