首日民調高雄登場 林俊憲：無論哪天民調，都全力以赴

民進黨初選電話民調登場， 立委林俊憲強調，無論哪天民調，都全力以赴。（林俊憲服務處提供）

記者林雪娟／台南報導

民進黨初選民調啟動，黨中央抽籤結果，12日由高雄市率先登場，競選激烈的台南，立委林俊憲、陳亭妃一早就進行車掃拜票。林俊憲強調，無論民調抽中哪一天，都會全力以赴，會與市民面對面爭取支持至最後一刻。

林俊憲指出，團隊在初選期間早已預想各種情境，針對每天都擬定不同行程與策略，無論民調抽中哪一天，都會按照既定規畫，穩健推進、全力以赴；12日也依照原訂規畫，在路口向市民請託，完成路口拜票後，隨即投入車隊遊行，持續深入地方、擴大與市民接觸。

林俊憲也強調，12日沒有抽到台南，就是13或14日，每天都已經準備好，並依照既定計畫持續「照表操課」，團隊也會穩紮穩打，全力贏得初選勝利。他認為初選最重要的是支持者能夠接到並願意回應電話，團隊所有行程安排，都是建立在與更多市民直接互動、提醒支持者接聽民調電話的基礎思維之上，團隊將穩紮穩打，全力贏得初選勝利。