（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】台籍日本兵，是指太平洋戰爭期間被日本徵募的台灣軍人。《台灣兵：東經120-135烈火青春》企圖以一個綜觀角度，從台灣人參與二戰的地理、年代及心理縱深，爬梳出屬於台灣人獨特的二戰史觀，對於台灣歷史缺頁的補足有著重要的意義。28日在高雄台鋁影城舉辦首映會，透過碩果僅存的台籍日本兵親身口述，描繪出台灣人參與太平洋戰爭的真實經歷，有助於重建台灣人的戰爭記憶，同時也是為了喚醒世人對於戰爭人權議題的重視，落實歷史正義。

立法委員邱議瑩、高雄市議長康裕成、高雄市議員湯詠瑜、高雄市議員張博洋皆出席表達支持，立法委員黃捷、立法委員許智傑、高雄市副議長曾俊傑、高雄市議員陳慧文亦派代表致意，中央通訊社李永得董事長、台澎國際法法理建國黨鄭自才主席、台灣基進黨王興煥主席以及許多文史界、教育界、民間團體親臨現場與前日軍陸軍軍屬楊馥成一同觀影作見證。

廣告 廣告

根據日本厚生勞働省1973年的統計，共有軍人8萬433人、軍屬12萬6,750人，共計20萬7,183人 ，其中戰死3萬304人（2021年7月上修至4萬1,900名），若加上生死不明者，總數高達5萬3,000餘人。1943年全台灣總人口數約為613萬人，平均每30人當中就有一位成為台籍日本兵，也就是說，許多人的家族長輩都屬於台籍老兵這個群體。但由於國民黨政府統治台灣超過半個世紀，在教育上對台灣人灌輸大中國史觀，加上白色恐怖時期肅殺的政治氛圍，使得台籍老兵的故事在歷史的洪流中噤聲，逐漸消失。

高雄市關懷台籍老兵文化協會理事長朱家煌與《台灣兵：東經120-135烈火青春》導演余一治於映後座談會表示，「英靈會死亡兩次：第一次是肉體的消逝，第二次是被世人遺忘。」這部耗時八年、跑遍全台各地的紀錄片，即是為了搶救這段橫跨80年的集體記憶，讓當年為土地犧牲的前輩們不再被淡忘。

今年是二次世界大戰結束80周年，面對地緣政治變化及國際情勢緊張，此時推動歷史正義及教育的工程更是刻不容緩的關鍵時分。錯誤的史觀，教科書的隻字片語，無法建構真正屬於台灣的歷史。唯有還原戰爭史實、深化人權教育，才能化解族群間的衝突，拓展跨世代的對話。《台灣兵：東經120-135烈火青春》將於明年展開全台巡迴放映，需要您的支持，為我們的下一代，一同共築台灣的歷史記憶。

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

首映會！《台灣兵：東經120-135烈火青春》還原戰爭史實 - https://www.watchmedia01.com

《台灣兵：東經120-135烈火青春》紀錄片28日舉辦首映會，透過碩果僅存的台籍日本兵親身口述，描繪出台灣人參與太平洋戰爭的真實經歷，有助於重建台灣人的戰爭記憶，同時也是為了喚醒世人對於戰爭人權議題的重視，落實歷史正義。（圖／記者宋德威 攝.2025.12.28）