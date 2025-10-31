首會高市早苗 習近平點名台灣問題、提「村山談話」戰後道歉精神
大陸國家主席習近平31日下午，在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。習近平要求日方，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖；他還提及，「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。
在大陸今年隆重紀念抗日戰爭八十周年之際，以及在美國總統川普日前會晤高市早苗，兩人互動熱絡下，此次中日元首會晤備受關注。
據央視新聞聯播報導，習近平說，中日互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民和國際社會普遍期待。中方願和日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。
習近平強調，目前中日關係機遇和挑戰並存，希望日本新內閣樹立正確對華認知，珍視兩國老一輩政治家和各界人士為發展中日關係傾注的心血和努力，堅持中日和平、友好、合作的大方向。
他說，一是恪守重要共識，把全面推進戰略互惠關係、互為合作夥伴、互不構成威脅，以史為鑒，面向未來等政治共識落到實處，恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖。
習近平還特意提及，「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。
二是堅持合作共贏，中共20屆四中全會擘畫了十五五中國發展藍圖，中日合作具有廣闊空間，中日可以加強高端製造、數位經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老、第三方市場等方面合作，共同維護多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。
三是促進民心相通，持續展開政府政黨立法機構等溝通，深化拓展人文和地方交流，改善國民感情。
四是加強多邊協作，秉持睦鄰友好的內政原則，踐行真正的多邊主義，推動構建亞太共同體。
五是妥善管控分歧著眼大局，求同存異，聚同化異，避免讓矛盾分歧定義兩國關係。
據中方發布，高市早苗表示，中國是日本的重要鄰國，日中兩國對地區和世界和平與繁榮負有重大責任，日方願和中方保持高層交往，密切各層級交流，加強溝通，增進理解，促進合作，扎實推進兩國戰略互惠關係，構建建設性穩定的日中關係。在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。
「村山談話」是指已故的日本前首相村山富市，在戰後50年發表承認日本殖民統治與侵略行為的談話，表示日本願意正視歷史、承認侵略及深刻反省和道歉。
至於1972年日中聯合聲明是指日中的建交公報，主要內容有日本承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府；中國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本政府充分理解和尊重中國政府的這一立場。
更多udn報導
黃仁勳揪韓2巨頭嗑炸雞 「老么」穿最貴天價曝
遭美海關遣返！女團被帶到小房間 親曝恐懼經歷
錢飛了？普發1萬還沒到手就沒了 一票人吐原因
財閥偶像再+1？韓富三代將出道 身世1點遭質疑
其他人也在看
雲警查緝ATM熱點 逮12越南車手
雲林縣警察局日前分析車手動態，發現一個多人參與分工細膩的外籍車手團，幕後老闆提供被註銷車牌的車輛供車手交叉變換，經2個多月追查，逮捕越南籍10男、2女的外籍車手集團，雲林地方法院全部裁准羈押。中時新聞網 ・ 2 小時前
東協會議上…中美防長會談 台灣成重點
十月卅日的「川習會」沒觸及台灣，但昨天中美防長在吉隆坡會談，台灣議題依舊是重點。大陸防長董軍強調美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨；美國防長赫塞斯則表示，美國關注大陸在台海、南海周圍的活動。聯合新聞網 ・ 29 分鐘前
不是AI！黃仁勳狂捧「全球都在聽K-pop」 引韓國網友嗨翻：買爆輝達股票
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（30）日下午前往參加在首爾COEX舉辦的「GeForceGamerFestival」活動，除了通路廠商外，現場...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
長榮航空放寬請假規定 考核取消「是否依班表出勤」項目
長榮航空日前發生一名空服員抱病上班返台後離世。長榮航空晚間發布空服員「2026年度績效評核標準」，放寬病假規定，全年病假日數17天，仍得加績效分數1分，另取消考核「是否依班表出勤」項目。工會指出，長榮航空提出具體改善方案，包含空服員未來每年度前三天病假不扣考績，並取消旺旺日請假加重扣分等，將持續監督修法，也將於11月14日上午10時赴交通部民用航空局陳情。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
「香蕉你個芭樂」成絕響！知名港星馮淬帆辭世…民代117字哀悼證實
活躍於1980年代的香港喜劇片男星馮淬帆，因《福星高照》、《最佳損友》等作品走紅港台，1986年移居台灣，今年5月時，傳出身體不適，二度住院，未料，卻在今天（11月1日）傳出辭世，享壽81歲。新北市議員蔡淑君也發117字文，「懷念馮導」。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前
1屍2命！台中30多歲高血壓孕婦疑泡澡陷昏迷 送醫搶救不治
中市1名30多歲懷孕約2個月的女子，今天上在家中泡澡陷入昏迷，經消防局聞訊派員到場救護，女子已無呼吸心跳，經緊急送往中國附醫急救...聯合新聞網 ・ 11 小時前
駁泡沫說 黃仁勳APEC演說：AI已開始良性循環
（中央社韓國慶州31日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在APEC企業領袖峰會發表演說指出，人工智慧已進入「良性循環」，顯示該產業前景看好，將保持增長動能。中央社 ・ 9 小時前
從冷臉到微笑 習近平今與高市早苗首會關注「表情外交」的訊號
日本首相高市早苗今（31日）將在南韓與中國國家主席習近平首次會面。日本經濟新聞指出，在中國外交中，領袖的表情與肢體動作帶...聯合新聞網 ・ 10 小時前
新／北捷開了又倒退嚕！550名旅客被請下車 原因曝光：繼電器異常
台北捷運今（31）日19時許傳出板南線台北車站往昆陽方向載客後，往前行駛一小段距離又倒退回原站，車上的乘客也全被請下車，引起民眾錯愕。對此，北捷稍早證實，該列車疑似繼電器異常，目前已收回機廠詳查，影響550名旅客。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 1 天前
有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委
[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
川習會打「12分」！川普宣布對中關稅「即刻降10%」 100分鐘沒談台灣
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導美國總統川普（DonaldTrump）與中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行雙邊高峰會，歷時約100分鐘後落幕。川普隨即登...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 1 天前
習近平抵韓釜山 川普會登場
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平於10月30日上午抵達韓國釜山，準備與美國總統川普展開睽違六年的「川習會」。這場在亞太經合會（APEC）期間舉行的重要雙邊會談，象徵美中關係在緊張與對抗之間...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴：堅決反侵略、反推進統一
川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。中時新聞網 ・ 2 小時前
溫朗東稱難挺林岱樺退選惹議 綠營批自知選不上反踩同志「忘恩負義」
溫朗東昨日晚間指出，自己想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。想來想去，還是過不了自己這關。「我只能退出派系，退出選舉。」林岱樺過去涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，自己可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書。她可以自己努力，自己不批評，但...CTWANT ・ 19 小時前
川習會登場 會談前紅毯握手 川普稱習「強硬談判者」習近平感謝促成加薩停火
美國總統川普與中國國家主席習近平，10月30日上午在南韓釜山金海空軍基地舉行會談。兩人會談前在紅毯上握手，兩側矗立著美中兩國國旗。 川普對習近平表示：「很高興再次見到你。」他並說兩人彼此十分熟悉，形容習近平是「非常強硬的談判者」，但相信這場會談會「非常成功」。 之後，川普與習近平及雙方幕僚進入會議室，桌上擺放著白藍色花卉裝飾，兩國國旗並列。 出席的美方官員包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）等人。中方與會者則有外交部長王毅、中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰等。 習近平會談前感謝川普「為近期加薩停火協議的達成作出重要貢獻」，但也坦言中美兩國「看法並非總是一致」。他強調雙方應「堅持正確方向」，確保中美關係這艘巨輪能「穩健前行」。 這是自2019年日本大阪20國集團（G20）峰會以來，川普與習近平首次面對面會晤，預計將持續三至四個小時。美國資深官員表示有信心，川普在會談中不會被迫對台灣議題表態，並強調本次焦點將放在中國以關鍵礦產出口管制「挾持全球經濟」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局1／任用「老幹新枝」打組合拳 藍新生代將掌發言體系
國民黨本週六（11月1日）召開全代會，新任主席鄭麗文當天將正式就任，鄭近期已公布兩波黨務人事，但相關任命多是熟面孔，包括前祕書長李乾龍、前組發會主委李哲華等人皆回任。本刊調查，鄭所率領的黨中央，一級主管以「老幹」為主，其他像是青年部、新媒體部、對外發言系統等才會啟用「新枝」，由黨內青壯世代來擔任。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
M1A2T戰車成軍 總統嗆中國：反對一國兩制
[NOWnews今日新聞]陸軍今（31）日在新竹湖口基地舉行「地表最強戰車」M1A2T成軍典禮，象徵陸軍裝甲戰力邁入新時代。總統賴清德也將親臨參加成軍典禮，他在致詞時指出，和平協議無法帶來和平，接受侵...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前