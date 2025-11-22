首期《超人》賣出912萬美元天價！三兄弟整理母親遺物翻出大秘寶

史上最貴的《超人》初代版本漫畫，落槌價達新台幣2億8600萬元。翻攝自Heritage Auctions臉書



一冊自1939年出版以來，始終被塵封在美國加州一棟房屋的閣樓、被舊報紙細心包裹保存的《超人》（Superman #1）創刊號，20日以912萬美元（約新台幣2億8600萬元）高價在拍賣會落槌，成為全球史上最昂貴的漫畫。

綜合外媒報導，加州北部3兄弟去年整理亡母遺物時，意外在閣樓的紙箱中發現這本創刊號《超人》，還有多本早期《動作漫畫》（Action Comics）。3人回憶，母親生前曾透露自己收藏了不少珍貴漫畫，卻從未向家人細說有哪些，直到清理閣樓時才真正揭開這批收藏的面貌。

這本珍稀漫畫由美國知名拍賣行Heritage Auctions負責拍賣。Heritage Auctions表示，這本創刊號的保存狀態「近乎完美」，是他們見過最完整的版本之一。漫畫書況鑒定機構「鑒定保證公司」（Certified Guaranty Company，CGC）也給出極高評分「9分」（滿分為10分），遠超多數市場流通版本，加上它屬於DC漫畫當年最早印製的首批50萬冊原始版本，歷史價值極高，因此成為收藏市場追逐焦點。

此次拍賣金額刷新了先前由《動作漫畫》第1期所保持的紀錄，這本1938年首次推出超人的初登場版本，去年同樣由Heritage Auctions拍出600萬美元（約新台幣1億8600萬元）。

