首本海巡年報出爐 海巡署：展現國安、治安、平安成果

為了強化國人對海巡機關的認識，並展現年度施政成果，海委會海巡署於11月8日首屆海巡節前公布《2024海巡年報》，這也是該署自2018年組織改制後的首本年報，內容首章以「台灣海域安全情勢」為主軸，剖析周邊海域現況與挑戰，並完整呈現其2024年在「國安、治安、平安」三大任務下的努力與成果，以及延伸介紹海巡執法能量與未來工作展望。

第一本海巡年報。(圖/海巡署)

海巡署表示，去年海巡的重要工作實績，包含協同國軍全程對應大陸在我國周圍海域實施演習、緝獲「海淯九號」我國籍詐騙集團成員不法出境，與即時馳援強颱侵襲造成多起船舶遇險事故等要案，並在太平島舉辦「南援七號」搜救演練、新建4000噸級雲林號海巡艦等多艘艦艇，及完成東沙東光醫院整建工程，以蓄積海巡整體能量。

海巡署指出，面對周遭海域情勢日益嚴峻挑戰，該署2025年更積極推動「海空一體，精銳海巡」政策，推進造艦與裝備升級，引進無人機、岸際雷達及AI影像辨識等智慧科技，建構立體監偵網，將強化國安韌性與提升執法及救援效能，同時持續增進國際海域安全夥伴關係。

首屆海巡節活動。(圖/截自管碧玲臉書)

《2024海巡年報》電子書同步公開於海巡署網站，供社會各界參閱，並結合海巡節發布更顯意義重大，該署從國境線到專屬經濟海域，越界漁船驅離到跨國搜救合作，已建構台灣的海洋安全防線，並呼籲全民共同支持國家海洋安全政策，攜手建構安全、永續、共榮的藍色國土。

2024海巡年報目錄。(圖/海巡署)

