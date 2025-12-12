首架升級AESA雷達B-52H轟炸機 飛抵愛德華基地展開測試

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」11日報導，首架改裝AN/APQ-188型主動電子掃描陣列（AESA）雷達的B-52H轟炸機，已於10日自波音工廠飛抵加州愛德華基地；後續將展開地面與飛行測試，協助後續機隊改裝作業，維繫美國空軍全球打擊與嚇阻戰力。

美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）表示，該架B-52H是第一階段「雷達現代化計畫」（Radar Modernization Program，RMP）改裝作業的首架原型機，其於先前飛抵波音集團位於德州的聖安東尼奧工廠，拆除老舊的機械掃描式AN/APQ-166雷達、換裝全新的AN/APQ-188型AESA雷達與冷卻系統，並在駕駛艙安裝任務電腦顯示器與感測器處理器；此外還在雷達導航員座位（Radar Nav station）加裝2組高解析度觸碰式螢幕，讓機組人員有效處理與整合新雷達與次系統提供的任務數據。

報導指出，AN/APQ-188是F/A-18E/F戰機配備AN/APG-79雷達的改良版本；其安裝於B-52H轟炸機機首下部，可大幅提升地面目標的偵測與識別能力；同時具備可靠的移動目標標定與指示（GMTI）、與合成孔徑雷達（SAR）模式探測能力，並能與掛載的觀瞄莢艙搭配，提升遠距武器的打擊精確度、有效偵測潛在空中威脅，大幅精進整體作戰效能。

報導還說，原型機將自2026年起，由愛德華基地的第412測試聯隊主導各項地面操作與飛行測試，驗證雷達性能與系統可靠性，並提供數據與經驗回饋，用於評估雷達罩外型影響與後續雷達量產計劃、以便推動後續機隊改裝進程；而美國空軍也預計最快於2028年讓新型雷達達到初始作戰能力（IOC）；以便根據第二階段商用發動機替換計畫（CERP），換裝勞斯萊斯公司F130發動機，藉由大幅提升航程與飛行性能，讓未來改稱為B-52J的機隊，能持續服役至2050年代，鞏固美軍戰略打擊優勢。

（2選1）首架換裝AN/APQ-188型AESA雷達的B-52H轟炸機，將自明年起在愛德華基地展開測試，為後續換裝計劃提供參考數據。（取自美國空軍網站）

B-52H在機首下部安裝AN/APQ-188雷達後，可大幅強化提升地面目標的偵測與識別能力；有效（取自美國空軍網站）

B-52雷達導航員座位將拆除現有的多個小型顯示器，改裝大型數位顯示器，滿足新型雷達操作需求。（取自DVIDS網站）

升級後的B-52將具備更優異的偵測能力，可大幅提升遠距武器精確打擊能力。圖為現役B-52H轟炸機。（取自DVIDS網站）