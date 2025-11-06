首架MQ-9B明年Q3交機 國防部：資料不用透過美國傳輸

空軍參謀長李慶然中將（右）今日在立法院答詢時透露，首架MQ-9B無人機大概可在明年第三季左右開始交機！（劉宇捷攝）

我國持續自製及向美採購各式無人機，包括4架美製的MQ-9B高高空大型偵打無人機，而空軍參謀長李慶然今日在立法院透露，首架MQ-9B大概可在明年第三季左右開始交機。至於立委問及，該機的GPS等資料是否會先透過美國再傳給我們？戰規司與空軍聯手回應，沒有上傳出去，我們的資料是單向由地面控制站取得。

國防部長顧立雄今日率各處室官員赴立法院外交及國防委員會，報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。

我國斥資217億2254萬元向美採購4架MQ-9B高高空大型偵打無人機，規劃於115年及116年逐步交付我國，以取代日前退役RF-5E及輔助RF-16偵察機。而空軍參謀長李慶然中將，今日在立法院答詢時更進一步透露，首架MQ-9B大概可在明年第三季左右開始交機！

而立委賴士葆質疑，由於MQ-9B是美國軍售，特別對我們有「最終用戶條款」進行類似出口管制，等於是我們用它的GPS，是不是所有相關的資料都要先傳給美國知道，再傳給我們？

對此，戰規司司長黃文啟中將解釋，針對MQ-9B的GPS訊號傳輸的部分，因為我們是地面（地面控制）站台去單向對接的，所以沒有這個所謂外傳的問題。李慶然也接著補充，也就是不用透過美國，他的GPS只是純接收，我們並沒有上傳資料出去。

賴士葆追問，那我們的資料要不要跟美日共享？李慶然回答「不需要」；他強調，這個部分是下載之後直接到我們的地面站台，沒有透過美方。

