首案判4月確定！日籍公務員二度偷拍 法官痛批不知記取教訓

記者楊忠翰／台北報導

日本公務員佐佐木偷拍短裙妹裙底風光遭逮。（圖／翻攝畫面）

日本岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法，今年6月8日上午9時許搭乘捷運中山站手扶梯時，趁機偷拍前方女子裙底，當場遭到警方逮捕送辦；士林地院依妨害秘密罪判佐佐木4月徒刑，得易科罰金；檢方認為量刑過輕上訴，二審合議庭予以駁回，全案確定。

據了解，今年6月8日上午9時許，佐佐木原本預計搭機返國，卻在捷運中山站搭乘手扶梯時，瞥見1名穿著短裙的年輕女子，竟一時心生歹念，使用GoPro攝影機偷拍對方裙底，熱心民眾發現後報案，警方當場逮捕佐佐木，全案訊後依妨害秘密罪嫌移送法辦，檢方偵結後依法將佐佐木起訴；今年7月29日，士林地院依妨害秘密罪判佐佐木4月徒刑，檢方不滿刑度過輕提起上訴。

二審法官指出，佐佐木犯後坦承犯行，並表達和解意願，起初被害女子一口回絕，直到上訴審理期間，雙方才達成和解，佐佐木亦給付賠償金完畢，檢方認為一審量刑過輕無理由，因此駁回上訴，全案確定。

二審法官表示，佐佐木並無任何前科，但他在本案審理期間，又因涉嫌偷拍另名女子性影像，遭到警方當場逮捕，認定他不知記取教訓，因此不給緩刑。

據了解，今年11月6日下午5時許，中山分局接獲報案，指出有人在捷運中山站附近偷拍女子裙底風光，警員趕抵現場時發現，嫌犯是今年6月才犯下相同案件的日本籍公務員佐佐木，士林地檢署複訊後聲押獲准，目前全案仍在持續偵辦中。

