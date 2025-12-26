首檔台股美債動態平橫ETF 00982T掛牌! 證交所董座：新型態ETF突破1500億元

兆豐投信00982T今天掛牌上市．陳俐妏攝



台灣首檔、也是彭博與證交所聯名指數台股美債動態平衡ETF 00982T今天正式掛牌上市! 證交所董事長林修銘表示，金管會開放主動式及平衡型 ETF 以來，包含今天掛牌00982T，證交所已有 15 檔新型態 ETF 上市，累計資產規模突破 1,500 億元,顯現投資人對新型態產品的青睞和肯定．

林修銘指出，00982T是由臺灣指數公司與彭博指數公司合編的首檔股債平衡指數，結合「台股」與「美國公債」的資產特質，依據指數預設的股市表現條件，在積極、穩健、保守及特殊等四種不同情境中自動切換股債配置比例高低， 此次指數編製合作，也代表臺指公司和彭博指數公司運用雙方互補特色，利用國際合作模式，共同協助投信完成新型態商品開發 ．

展望台股 ETF 發展歷程及未來展望，林修銘指出， 金管會開放主動式及平衡型 ETF 以來，包含今天掛牌00982T，證交所已有 15 檔新型態 ETF 上市，累計資產規模突破 1,500 億元．

新型態 ETF蓬勃發展，林修銘說明，顯現投資人對於新型態金融商品的肯定，也為臺灣 ETF市場注入強勁的成長動能，證交所也將持續協助主管機關推動亞洲資產管理中心政策，讓臺灣資本市場持續展現強韌與活力．

兆豐金總經理張傳章表示，台灣ETF快速發展，已居亞洲第三僅次中國和日本，00982T象徵產品己能從靜態配置到動態平衡，讓投資人面臨不確定風險波動，以科學數據取代人為判斷，並以系統性機制對抗風險波動，達成風險調整後的報酬率．這些過去都是大型法人等級的投資策略，00982T已經能過執行並落實，也有望進一步達成主管機關普惠金融的願景．

