首檔投資日本房產ETF 國泰日本不動產獲准募集
【記者柯安聰台北報導】國泰投信再度進軍國際，繼今年9月完成「台日首檔跨境連結ETF」於東京證交所掛牌，將國泰台灣科技龍頭（00881）引入日本市場後，再度攜手日本大和資產管理，將日本不動產投資機會帶回台灣。24日獲金管會核准，推出台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF—「國泰大和日本不動產收息ETF基金」（國泰日本不動產），連結日本指標性的REITs ETF「iFreeETF東証REIT指數（1488.JP）」預計於2026年1月19日至21日正式展開募集，發行價新台幣10元，且具備配息機制，投資人只要萬元即可進軍日本房市，開啟低門檻直通日本具成長潛力的不動產市場大門。
國泰金控作為國內資產管理龍頭，秉持「夠穩健 才能靈活前進」的理念，持續推進資產管理業務，此次國泰投信推出的國泰日本不動產，為全台唯一聚焦日本不動產投資信託（REITs）之ETF，象徵國泰投信在海外產品線上的重要布局，未來國泰投信將持續推出多元商品，協助投資人解決投資痛點，滿足多元需求，致力成為連結台灣投資人與海內外市場的首選夥伴。
國泰投信表示，大和資產管理為日本頂尖資產管理機構，旗下REITs ETF「iFreeETF東証REIT指數（1488.JP）」在日本市場具備高流動性與市場代表性，能充分反映出日本不動產市場整體表現。近年日本觀光人潮屢創新高，加上企業擴張和商務需求大增，使東京、大阪等主要城市的商辦空置率顯著下降、租金維持上升趨勢。雖然日本房價近年回升，但相較台灣仍具相對吸引力，租金投報率也高於國內，成為投資人關注焦點。
此外，從資產配置角度來看，若跨國買房不僅需要大額資金，還要面對跨國稅務、管理成本與流動性風險，許多人只看見租金收益，卻忽略背後的資金壓力。更重要的是，實體購屋通常僅能鎖定住宅市場，難以觸及頂級商辦或知名飯店等高價資產。因此，投資目標若著眼在「日本房地產的成長與收益」，則可透過與日本REITs（不動產投資信託）相關ETF來參與市場。
國泰日本不動產基金經理人游凱卉指出，日本REITs市場具備三大優勢：日本法規要求至少90%盈餘分配給股東，有望提供長期收益來源；涵蓋辦公室、物流、零售、住宅、飯店等多元化不動產；年化波動度低於全球主要REITs市場，且目前估值處於歷史相對低點，深具吸引力。此外，日本經濟正處於30年來未見的「黃金交叉點」，日股創高、通膨溫和回升、企業治理改革與產業回流，帶動不動產市場結構性成長；加上日圓走勢偏軟情況下，海外資金湧入，也讓東京、大阪等核心區域的商辦需求與租金表現持續強勁，成為難得的國際資產配置機會。（自立電子報2025/12/24）
其他人也在看
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 71
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 1
PCB狂潮來襲！這檔漲停後再飆逾5% 「這鑽針廠」強拔2根續揚炸量7.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）及太陽能族群上漲推升下，台股今（23）日大盤走揚，截至13點15分，加權指數落在28273.10點，漲幅044...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
高股息慘淪提款機！國家隊狠心出場7檔達4.8億 00919、00878、0056都難逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（22日）終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市賣超ETF方...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
記憶體全面噴發！「這2檔」雙雙爆量漲停 華邦電、南亞科、十銓大漲逾5%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導今（24）日記憶體漲勢驚人，威剛（3260）、群聯（8299）同步亮燈，成交量分別有3.5萬張及1.3萬張，而華邦電（2344）、南亞...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 5
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
PCB股王台光電漲近半根 再寫1690元歷史新天價
銅箔基板廠、PCB股王台光電（2383）昨日宣布將在大陸持續擴廠增產，今（24）日股價再度上揚，盤中寫下1690元的新天價，漲幅接近半根漲停，再度為PCB族群寫下新全新里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 3
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠
記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8自由時報 ・ 19 小時前 ・ 2
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
跟進黃仁勳！全台最大高頻交易商威旭3.2億買北士科商辦寫新高
跟進黃仁勳！輝達（NVIDIA）總部確定進駐北士科，為周邊不動產市場掀起一波熱潮。全台最大高頻交易商威旭資訊也看好進駐，斥資3.2億元買下「遠雄商舟」16樓2戶商辦，並以每坪78.7萬元，改寫當地當辦新天價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
57萬人注意！00940「再配0.045元」年化約5.8% 最後上車日曝光
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導擁有約57.49萬名受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940），（22）日公告最新配息，每股再配0.045元，每張可領45元，...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 6
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 4
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 8
關廠是危機？群創洪進揚喻面板像「白飯」 親揭轉型盤算
面板大廠群創（3481）近年持續調整產能結構，董事長洪進揚今（23）日表示，產能整併是希望讓既有產線維持在高稼動率的健康狀態；他也形容，面板就像「白飯」，是企業營運不可或缺的基礎，但公司發展重點在於如何在既有基礎上，創造更多附加價值，來持續推動轉型布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 18 小時前 ・ 5
中華郵政轉虧為盈全年大賺百億 ！王國材：4.4個月年終沒問題
中華郵政董事長王國材24日表示，今年4月受到美國總統川普實施對等關稅政策，導致新台幣匯率大幅升值，中華郵政在6月面臨史上最大的巨額虧損，虧損達239億元。不過，經資金運用團隊彈性操作、郵儲壽本業貢獻，再加上受惠下半年台股上揚及台幣匯率回貶，全年已成功轉虧為盈，估今年稅後淨利超過100億。王國材指出，今年可稱是雲霄飛車的一年，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 6
法人升評喊持有！陽明噴5%領頭航運股衝鋒...貨櫃三雄同步開花 這檔「法說會在即」4連漲恐斷
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以紅盤28,383.61點開出，最高來到28,486.38點，截至上午10點20分，仍保持走高趨勢。觀察盤中航運族...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多
集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
理財最前線／低空飛行亂流頻仍 3大經濟學家導航2026全球投資
2026年即將到來，全球投資圍繞著3大主題：聯準會降息政策、AI投資評價、關稅及地緣政治變數。在機會與風險並存下，投資人如何在股、債及原物料資產間進行動態調整，成了未來1年勝出關鍵。本刊特別專訪合庫金控首席經濟學家徐千婷、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超及富邦金控首席經濟學家羅瑋，針對全球投資變局提供實戰策略。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2