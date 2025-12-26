首檔條件式平衡型ETF掛牌 依股市表現調整股債比例

（中央社記者潘智義台北26日電）首檔條件式平衡型ETF、兆豐台美動能股債平衡ETF今天掛牌上市，台灣證券交易所董事長林修銘在掛牌典禮表示，這不僅是證交所首檔，更是台灣第一檔能根據股市表現、自動調整股債比例的「條件式」平衡型ETF。

林修銘表示，自主管機關開放主動式及平衡型ETF以來，包含今天掛牌的兆豐台美動能股債平衡ETF（00982T）在內，證交所已有15檔新型態ETF上市，累計資產規模突破新台幣1500億元，顯示投資人對於新型態金融商品的肯定，也為台灣ETF市場注入強勁的成長動能。

他說，條件式平衡型ETF特色在於結合「股票成長動能」與「債券穩健防禦」的特性，透過不同股債比例的搭配，為投資人提供一站式的資產配置解決方案，尤其，條件式平衡型ETF的設計，能依據指數規則預設的條件，自動切換股債權重，讓投資人無須頻繁調整資產部位，可實現「聰明理財、簡單配置」的目標，提升投資效率與便利性。

另外，今天掛牌的兆豐台美動能股債平衡ETF，是由台灣指數公司與彭博指數公司合編的首檔股債平衡指數，結合台股與美國公債的資產特質，依據指數預設的股市表現條件，在積極、穩健、保守及特殊等4種不同情境中，自動切換股債配置比例高低，此次指數編製合作，同時也代表台指公司和彭博指數公司運用雙方互補特色，利用國際合作模式，共同協助投信完成新型態商品開發。

林修銘指出，兆豐投信推出兆豐台美動能股債平衡ETF，展現對台灣ETF市場發展的深度耕耘與重視，更象徵台灣ETF產品邁向靈活配置資產的全新階段。證交所將持續協助主管機關推動亞洲資產管理中心政策，讓台灣資本市場持續展現強韌與活力。（編輯：張均懋）1141226