首檔涵蓋比特幣ETF的組合基金將問世 富邦投信6月開募
首檔涵蓋比特幣ETF投資的富邦景氣循環多元資產組合基金，已獲主管機關核准募集，總面額等值新臺幣200億元，該基金為首檔採用新型態景氣循環判斷、並納入比特幣ETF之組合型基金，投資策略除了傳統式組合及目標到期基金能投資的範圍外，亦涵蓋海內外ETF如股票、債券、房地產、黃金、比特幣等。
組合基金並不直接持有股票或債券，而是投資其他基金或ETF，因此也被稱為基金中的基金；富邦投信旗下另有一檔去年發行的雙核心戰略多重資產基金，則是首批獲准納入比特幣ETF的多重資產基金。
富邦投信指出，即將推出的景氣循環多元資產組合基金，投資邏輯為採用多指標判斷景氣循環，依據景氣位置配置各類資產權重；投資團隊利用三大量化指標，OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會總資產做研究，綜合評估景氣循環階段，判斷景氣落點位置，並制定投資策略及增減部位。
該基金擬任經理人林忠義表示，儘管地緣政治及經濟數據出現不同調，但降息市場資金充沛，且AI科技趨勢應用供不應求下，全球股市不斷創新高為多頭格局，然景氣循環的多空變化速度不容忽視，因此也需要一檔全天候能守護資產的基金，為核心資產投資把關。
林忠義分析，此檔新基金包含一檔購足、兩道關鍵、三大指標三大特色。所謂一檔購足，是隨時監控市場動脈，適時掌握各類優勢資產，布局富邦優質ETF，輕鬆達成資產累積目標。
所謂兩道關鍵，是精選量化指標判斷景氣轉折，再由專業經理人精準配置各類資產，掌握精選優質標的。
至於三大指標，則是獨家透過OECD綜合領先指標、美債利差、聯準會總資產，綜合評估景氣循環階段，全天候全方位觀察市場投資方向。
此外，富邦投信投資團隊強調，配合主管機關法規開放，首檔景氣循環組合基金投資標的亦可納入黃金ETF及比特幣ETF投資，真正做到資產更多元化且分散的目標。
富邦景氣循環多元資產組合基金之級別包含新臺幣、美元級別，為美元資產客戶增加新投資商品，該基金保管銀行為｢臺灣土地銀行｣，預計今年6月展開募集，對於想以多元方式參與指數化投資的投資人而言，將是一個全新選擇。
