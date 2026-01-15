首檔淨值逾500元基金誕生！統一投信擁股票型、科技股基金淨值王

台股示意圖。資料照



台股推升股票型基金淨值，更首次有基金淨值達到500元，寫下新里程碑。根據晨星統計至1/14，投信股票型基金淨值王統一全天候基金，每單位淨值達到513.19元，為唯一一檔淨值超過500元的基金。統一奔騰基金則以淨值415.78元緊追在後，是科技股票型基金第一。

全市場淨值前五名中，就有三檔基金來自統一投信。這三檔基金從初始淨值每單位10元，成長至如今的淨值數百元，顯示統一投信是投資人在長期財富增值道路上的優質領跑員。

廣告 廣告

據晨星截至1/14數據，投信股票型基金淨值前五名清一色為台股基金，冠亞軍皆是統一投信基金，分別為統一全天候、統一奔騰基金。統一投信另一檔上榜基金為統一黑馬，淨值也達到359.55元，排名第四。以基金屬性劃分，統一全天候及統一黑馬基金為台股一般型基金，投資範圍涵蓋台股所有產業，遇到類股輪動表現時，可以靈活調整投資組合的產業配置，抓住台股不同期間的投資機會。統一奔騰基金則是聚焦科技股，在新時代科技趨勢中，挖掘科技股強勁成長動能。

統一全天候基金經理人陳意婷表示，台灣出口動能維持強勁，顯示AI和消費性電子產業的拉貨需求仍旺盛。第一季隨著輝達GB300通用晶片、谷歌及亞馬遜等雲端服務商的ASIC晶片需求持續上修，預估相關出貨將逐季快速拉升，帶動供應鏈營收成長。投資策略均衡佈局具備長期成長趨勢的族群、低基期漲價概念股，首選AI硬體供應鏈、台積電2奈米量產受惠股、上游電子材料類股。

更多太報報導

川普祭特定半導體關稅、輝達台積電ADR挫！ 台指期跌百點短線風險來了

羅技商辦商用消費三箭齊發! 台灣今年營運續拚雙位數成長、談記憶體這樣說

外資高喊台積電資本支出上看540億美元! 世界先進家登同嗨上調目標價