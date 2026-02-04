首檔目標價「破萬」！股王信驊今締造五位數新猷僅一步之遙

【記者許麗珍／台北報導】股王信驊(5274)已成功打入某大型雲端服務供應商（CSP）的AI ASIC伺服器供應鏈，昨在外資展開目標價競逐後大漲8.3％、收9,790元再創新高。市場看好今衝上萬元大關，締造台股單一個股的股價首次站上五位數新猷，不過信驊今開盤小跌，午盤11時41分跌幅縮小至80元，暫報9710元，距離萬元大關僅一步之遙。

法人表示，上櫃半導體業信驊正認證新載板材料，計畫將材料由T-glass轉換為E-glass，信驊也同時認證日本以外工廠，以分散E-glass供應並確保材料可得性；下一代BMC AST2700／AST2750與AST1700 I／O擴充晶片，預計第二季開始出貨，單位售價屆時可望提升。

信驊身為台股的股王則是任重道遠，信驊持續將股王股價紀錄推高，內外資研究機構目標價則不斷刷新高度，包括瑞銀、凱基投顧、金控旗下投顧機構等，預期股價在10,000元至12,000元之間。

信驊昨在外資展開目標價競逐後，昨一飛衝天終場大漲8.3％、收9,790元，再創新高，市場預估最快今天就會衝上萬元大關，締造台股單一個股股價首次站上五位數新猷。

不過信驊股價受到美股四大指數皆墨的影響，今天開盤跌至9760元，跌幅0.82%，盤中最高一度上漲並來到9855元，但目前接近午盤時分，下跌130元暫報9660元，11時41分跌幅縮小至80元，暫報9710元。距離萬元大關僅一步之遙，今天能否一舉締造台股單一個股的股價首次站上五位數新猷，仍待觀察。

細數過去台股的股王，從1990年代後期進入電子股天下之後，每個時期的股王均承載當時產業趨勢的大方向。當時PC最夯時期，華碩、廣達等都曾經是高價股的領頭羊，被動元件的禾伸堂也曾以999元穩居股王大位。

2000年之後，科技變遷快速，先有IC設計龍頭聯發科、光學族群指標股大立光爭當股王，但之後茂迪、益通、宏達電、伍豐、網龍也都當過股王，橫跨太陽能、手機、博弈與遊戲產業。市場最熟悉的大立光，從2012年至2021年則蟬聯九年的台股股王。

