首檔目標價「破萬」！股王信驊獲2本土法人按讚 股價大漲3％飆新高

【記者呂承哲／台北報導】權值王台積電（2330）今（14）日股價熄火，但高價股表現卻相當活躍，尤其台股股王、全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）供應商信驊科技（5274）獲得本土法人按讚、目標價一口氣從6890元拉到10500元，股票評級為「增持」，成為首家目標價站上萬元關卡的個股，信驊股價一早也大漲逾3%、站上新高價8350元。

截至上午10點45分，信驊股價上漲190元或2.37%、報在8195元。日前已有本土投顧將信驊目標價上調至9500元，看好其切入新CSP客戶下一代AI ASIC伺服器BMC供應鏈。法人估算，若2027年AST2700出貨量達700萬顆，約可貢獻全年營收4%，帶動2027年營收年增35%至170億元，EPS上看194元。

此外，AI與一般型伺服器需求優於預期，本土法人同步上修2026年展望，將營收預估上調4%至126億元，反映一般型伺服器出貨年增率由15%調升至18%。隨GB300、ASIC Server放量，以及Oak Stream、Venice平台導入，AST2700滲透率提升至14%，推升BMC產品ASP，2026年EPS上看143元、年增44%。

根據最新本土投顧報告指出，將信驊目標價大幅上調至10500元有三個原因：

對於2026至2027年美系雲端服務業者（CSP）在AI與通用型伺服器的資本支出展望轉趨樂觀，並認為BMC晶片需求輪廓已明顯浮現，成長動能較過去更為明確。

其次，利多來自供應鏈突破。報告指出，信驊BMC晶片首度成功打入某家美系CSP的AI ASIC伺服器供應鏈，預計自該客戶下一代產品開始出貨，產品型號為AST2700，並被視為推動2027年營運成長的關鍵引擎。

最後，產業端供應壓力可望逐步緩解。報告認為，先前市場高度關注的BT載板供貨吃緊問題，後續有機會進一步改善，有助於整體供應鏈運作趨於順暢，並間接支撐出貨節奏與獲利表現。

在上述因素帶動下，將信驊在2026年與2027年EPS預估值分別調升14.3%與11.7%，分別來到157.46元、209.98元，看好信驊在AI伺服器領域的獲利持續提升。

