首檔目標價「破萬」！股王信驊獲2本土法人按讚 股價大漲3％飆新高
【記者呂承哲／台北報導】權值王台積電（2330）今（14）日股價熄火，但高價股表現卻相當活躍，尤其台股股王、全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）供應商信驊科技（5274）獲得本土法人按讚、目標價一口氣從6890元拉到10500元，股票評級為「增持」，成為首家目標價站上萬元關卡的個股，信驊股價一早也大漲逾3%、站上新高價8350元。
截至上午10點45分，信驊股價上漲190元或2.37%、報在8195元。日前已有本土投顧將信驊目標價上調至9500元，看好其切入新CSP客戶下一代AI ASIC伺服器BMC供應鏈。法人估算，若2027年AST2700出貨量達700萬顆，約可貢獻全年營收4%，帶動2027年營收年增35%至170億元，EPS上看194元。
此外，AI與一般型伺服器需求優於預期，本土法人同步上修2026年展望，將營收預估上調4%至126億元，反映一般型伺服器出貨年增率由15%調升至18%。隨GB300、ASIC Server放量，以及Oak Stream、Venice平台導入，AST2700滲透率提升至14%，推升BMC產品ASP，2026年EPS上看143元、年增44%。
根據最新本土投顧報告指出，將信驊目標價大幅上調至10500元有三個原因：
對於2026至2027年美系雲端服務業者（CSP）在AI與通用型伺服器的資本支出展望轉趨樂觀，並認為BMC晶片需求輪廓已明顯浮現，成長動能較過去更為明確。
其次，利多來自供應鏈突破。報告指出，信驊BMC晶片首度成功打入某家美系CSP的AI ASIC伺服器供應鏈，預計自該客戶下一代產品開始出貨，產品型號為AST2700，並被視為推動2027年營運成長的關鍵引擎。
最後，產業端供應壓力可望逐步緩解。報告認為，先前市場高度關注的BT載板供貨吃緊問題，後續有機會進一步改善，有助於整體供應鏈運作趨於順暢，並間接支撐出貨節奏與獲利表現。
在上述因素帶動下，將信驊在2026年與2027年EPS預估值分別調升14.3%與11.7%，分別來到157.46元、209.98元，看好信驊在AI伺服器領域的獲利持續提升。
更多壹蘋新聞網報導
混血女模挑逗已婚富商「想玩嗎」 女律師：當人肉飛機杯的瞎妹越來越多
大摩Dalmore駐館！慕舍酒店橫跨七國八座酒莊 獲頒2025MHA精品飯店金獎
投資人消化美企財報 美股多收低
其他人也在看
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 5 小時前 ・ 3
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
台股站上3萬後怎麼走？ 專家曝1結構：不是所有股票一起噴
台股破3萬點，台積電昨（13）日寫下1720元新天價，帶領台股大盤再創歷史新高，半導體設備、記憶體封測及低軌衛星等題材股也有所表現，今（14）日台股更是一路長紅。究竟台股破3萬點後會怎麼走？專家曝大盤呈現「1結構」，並非所有股票一起噴。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
金價一路飆到4600美元！專家看「這檔悲情股」有望谷底翻身：漲最多的不是電子股了
伊朗爆發大規模示威，民眾訴求推翻最高領袖哈米尼的神權統治，德黑蘭當局則啟動鎮壓，國際局勢不穩也造成金價飆漲。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道指出，今天台股漲幅最多的不是電子股，而是與金屬相關的電纜，更點出一檔近年表現不佳的股票，可能有望接棒大漲趨勢。蔡明彰表示，伊朗在去年6月與以色列戰爭後，貨幣就大幅貶值約40%，造成國內黑市瘋搶美元，通......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 7
搭上太空AI熱潮！「老牌電子大廠」連2天漲停...外資積極搶買逾2萬張 聯電、國巨全入補貨名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（13）日開高震盪，盤中一度翻黑至30,529.33，終場穩住紅盤，收在30,707.2點，上漲139.93點、漲幅0.46%。據證交所盤...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
台股上3萬全線暴走！前十強全漲6%以上 最強前3是它們
2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣勢旺盛，一舉攻上3萬點之上的高點，也帶動台股ETF飆漲，據統計，今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。台新投信表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，分析師預估台股企業今年獲利成長率有機會上看二成，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23
一表看13家金控去年大賺5863億元創史上次高 富邦金蟬聯17年獲利王
3家上市金控2025年12月以及全年獲利12日全數出爐！其中10家獲利正成長，8家創史上新高，單月受壽險業大幅提列外匯價格準備金 導致整體金控只賺258餘億元；累計全年（不計新光金）獲利為5863億元，還較去年小幅增加1.55%，是創下金控史上第二高紀錄。《Yahoo股市》一次彙整13家金控獲利排名洗牌及成長率表格一次看，富邦金（2881）上月只小賺1億多，仍連17年蟬聯每股獲利王。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 26
台積電衝上1720元 台股歷史高點再刷新/神山擴廠點火 廠務概念股砲火全開/群創連10漲友達爆量 面板股在紅什麼？｜Yahoo財經掃描
甩開美國司法部調查聯準會主席鮑爾的干擾，市場焦點回到科技股基本面，美股四大指數同步收紅；道瓊工業指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.16%，費城半導體指數上漲0.47%，三大指數續衝歷史新高；而那斯達克指數也走強0.26%。科技股表現方面，受惠AI與雲端需求展望，Alphabet在AI布局與市值突破4兆美元題材帶動下續強，新型雲端商CoreWeave等個股同步走揚；而《紐約時報》報導台美關稅協議進展、可能以擴大赴美投資換取關稅下調，也激勵台積電ADR勁揚2.52%、創歷史收盤新高。亞股方面，日股大漲、韓股走高，齊刷歷史新高；而港股、上證指數同樣有走強表現，整體市場投資氣氛偏多。 台股今（13）日盤中一度衝高至30,973.85點改寫新高，隨後震盪整理，終場上漲139.93點、收在30,707.22點，同步刷新收盤新高，成交值放大至7245.89億元，權王台積電(2330)盤中再寫新天價1720元，穩住指數重心，聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現突出，盤面資金則持續在封測、廠務設備與低軌衛星等具題材族群間輪動，在國安基金退場後，持續支撐大盤高檔上攻。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前 ・ 11
美中太空戰開打！北京20萬顆衛星震撼彈 謝金河點名「台廠7猛將」要噴發了
低軌衛星產業正處於快速擴張階段，隨著全球星鏈部署加速、衛星通訊正式商轉，以及應用場景持續擴散，相關供應鏈需求明顯放大。財信傳媒董事長謝金河指出，美中太空競逐已成為今年市場關注的重要賽局，「低軌道衛星」題材可望全年發酵，並直言多達7檔相關概念股只要搭上題材，股價表現勢必相當熱絡。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
高低點相差450元！股王信驊「注意」 驚險守住8000大關
受到台美關稅15%接近底定激勵，台股股王信驊（5274）今（13日）雖然僅以8055平盤開出，不過隨即向上拉升，最高上漲200元，來到8255元再創新高，不過隨後投資人獲利賣壓湧現，股價一度跌至7805元，幸好最後一盤急拉40元，終場收到8005元，驚險守住8000大關。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
國安基金宣布退場！台股無懼再刷新高/加密貨幣要繳稅？2026稅制大翻修/信驊噴上8000元大關 股王天花板再抬高｜Yahoo財經掃描
美國股市在晶片股強勢領漲下，買盤回流推升四大指數全面走高；道瓊工業指數上漲1.08%，標普500指數上漲0.93%，費城半導體指數勁揚2.58%，三指數齊刷歷史新高，而那斯達克指數也有上漲1.18%的強勢表現。 科技股方面，晶片族群成為主角，英特爾是最大亮點，在總統川普透露與執行長陳立武進行一場「非常棒的會面」後，政策想像空間升溫，激勵股價大漲10.8%；半導體設備廠科林則獲投資機構調高目標價，反映先進製程與AI投資需求仍具能見度，股價勁揚8.6%；電動車族群方面，特斯拉股價上漲2.11%，帶動科技股氣氛回溫，台積電ADR同步上漲1.77%，也替台股續攻增添想像空間。 亞股今日表現偏多，日股今日休市，韓股漲0.84%，持續創下歷史新高，港股走強1.44%，上證指數同樣上漲。 台股今（12）日開高，盤中一度觸及30,681.99點創高，終場上漲278.33點收30,567.29點，成交值6,040.12億元；權王台積電(2330)受ADR走強激勵，盤中追平歷史高點1705元，穩住多頭節奏，股王信驊(5274)更噴上8,000元天花板助攻指數續寫高位。盤面資金輪動明顯，記憶體族群續吸引買盤搶進，南亞科(2408)、凌航(3135)亮燈漲停，群聯(8299)走揚；題材股則由低軌衛星與PCB接棒發燙，多檔刷出紅燈，成為今日盤面最吸睛的攻勢焦點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8
台股站上3萬點真的穩了嗎 分析師警告三警訊先別太樂觀！
台股站上3萬點後進入高檔震盪區，表面上氣氛熱絡、成交量屢創新高，但在歡樂氣氛背後，其實已浮現多項風險訊號，台股在護國神山台積電維持相對穩健表現下，以及部分AI 、記憶體、半導體、設備與題材股輪動撐盤下，指數暫時仍守穩5日與10日線之上，但值得留意的是，在前波激情推升、成交量衝出 8,817億元歷史天量後，市場結構已悄然出現變化。近期量能明顯降溫至約 7,000 億元上下水準，呈現量縮價穩表象，實則三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
國安基金高歌離席台股明恐大跳水？2股市專家：回檔300點仍屬合理範圍
國安基金12日宣布自即日起停止執行安定市場任務，終止279天史上最長護盤，也讓一票網友擔憂明天台股開盤會大跳水，不過第一金投顧董事長黃詣庭和資深證券分析師呂漢威受訪時皆表示，國安基金角色在於穩定市場而非帶動多頭，退場更多影響的是投資人心理層面；在基本面未轉弱、內資承接力道仍在的情況下，即便明日台股開盤出現0.5%至1%以內的震盪，也就是跌300點，皆屬正常修正。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 12
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 11
輝達H200晶片獲准賣中國！黃仁勳55檔「背板概念股」38家開紅花 微星技嘉漲逾5%最狂
美國川普政府13日正式批准輝達（Nvidia）旗下第二強大的AI晶片H200銷售至中國市場，市場預期輝達將在中國市場開啟「有限但具規模」的銷售窗口，帶動輝達執行長黃仁勳55檔「背板概念股」中今（14）日有38檔連袂勁揚，其中以板卡雙雄微星（2377）、技嘉（2376）漲逾半根停板最狂。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 6
PCB群起飆漲！華通拉2漲停後再衝近9%噴229億元 載板「這檔」連2漲炸124億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於台股龍頭台積電（2330）於今（13）日上漲，續寫掛牌新天價，台股大盤也著走揚，截至12點50分，加權指數暫報30687.06點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1