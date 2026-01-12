首檔「8」字頭千金股！股王信驊再創台股股王天價

信驊董事長林鴻明。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕受到費城半導體上週五大漲2.73%再創新高的激勵，台股今日同步大漲，再創新高，股王信驊(5274)再寫台股股王最貴紀錄，盤中首度突破8000元大關，一度來到8240元新天價，終場大漲5.09%，收在8055元，創下掛牌新高，成為台股首檔「8」字頭的千金股。

信驊已成功打入輝達新一代Vera Rubin平台，旗下AST 2700晶片樣品已經出貨，量產版本今年首季即可問世，信驊董事長林鴻明看好今年營運有望再創高，因AI需求相當強勁，林鴻明於日前法說會上修今年首季財測，預估今年首季營收約26-27億元，年增25-30%，再創單季新高，毛利率介於66.5-67.5%之間。

