首檔8000元股王！信驊創台股天價紀錄 市值飆破3000億

財經中心／倪譽瑋報導

12日信驊股價收在8055元，穩坐台股股王寶座。圖為信驊董事長林鴻明。（圖／資料照）

全球AI熱潮持續，台股股王、遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）也受益。2026年1月12日，信驊股價在台股突破8000元關卡，寫下新天價紀錄，公司市值也超過了3000億元。

信驊（5274）受益於AI潮 大廠看好旗下晶片

信驊核心產品BMC晶片，主要用於伺服器的監控、支援診斷維護等，在全球BMC市場市占率高達70％。2025年11月，信驊突破大立光創下的6075元台股高價，當年第四季營收為24.43億元，季增4.85%、年增16.13％；而信驊2025全年營收90.85億元，年增40.64％創下新高。

廣告 廣告

2026年信驊的發展，各大外資也紛紛看好，AI伺服器需求持續強勁，2026年起外國科技大廠輝達計畫推出BlueField-4晶片，並讓全新AI平台Rubin開始量產，北美四大雲端服務商（CSP）確定要下單。在BlueField-4晶片的部分，輝達將信驊的BMC納入整合，市場密切留意後續出貨動能。

信驊股價狂飆 穩坐台股股王寶座

日前信驊董事長林鴻明也在法說會表示，對公司前景充滿信心，旗下的BMC晶片出貨量有機會呈現雙位數成長；而公司的2026年第一季財測，營收預估達26至27億元，可望再創單季新高。

在利多的加持下，信驊股價持續走勢佳，1月12日突破8000元關卡穩坐股王寶座，開盤後跳空攻上7955元，價格最高一度來到8240元、勁揚575元、漲幅7.5％，之後慢慢回穩，終場收在8055元，公司市值也突破了3000億元。

更多三立新聞網報導

太噁心！阿伯騎車亂吐痰 精準射入「外送員嘴裡」

吊車大王不開心！彩券「差1碼」就中800萬 下秒捐了一輛車

大秀小米電動車銷量！雷軍發豪語：特斯拉並非不可戰勝

川普喊「任內中國不會侵台」 翁履中解讀弦外之音：現實很殘酷

