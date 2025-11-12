首次主持中常會就延誤 鄭麗文喊：2028年重返執政

國民黨主席鄭麗文今主持就任後首場國民黨中常會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文今（12日）首次主持國民黨中常會，就因前一個總理誕辰160週年紀念日活動延誤，導致中常會延誤約10分鐘召開。鄭麗文致詞則喊話，未來國民黨有太多工作要進行，感謝國民黨中常委的支持，希望未來他們能並肩作戰、團結一致，贏得2026年大選、2028年順利政黨輪替、重返執政。

鄭麗文表示，今天是她上任以來第一次所主持的中常會，今天最主要是要通過一級主管的相關人事，其中，她將親自兼任國民黨革命實踐研究院的院長，秉持當年國民黨創辦革實院的精神，希望重拾國民黨的核心理念、中心思想，強化所有國民黨員論述的能力。

鄭麗文接著說，她上任之後，非常感謝也很感動，來自四面八方回到國民黨或入黨的好朋友們，未來，他們希望邀請所有新進黨員都到革實院上課，由她親自授課，希望革實院能重新成為所有國民黨員受訓，理解國民黨的中心思想如何與時俱進、跟現實環境充分結合，要讓每個國民黨未來都能在各自的領域跟人際網絡裡頭，成為國民黨價值最重要的傳播者，得到更多人的認同。

