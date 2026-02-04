首次代表民進黨參選！林亮君鬆口認了「壓力很大」 這些前輩都挺她

即時中心／高睿鴻報導

台北市議員林亮君今（4）日下午赴民主進步黨台北市黨部登記初選，並繳交 50 萬元費用。林亮君感謝政治前輩和夥伴們的引領支持，但也坦言首次參加民進黨內初選壓力很大，盼支持者們可以為她顧民調電話，讓初選過關。

首次參與民進黨內初選，林亮君表示心情非常緊張，「過去我不是民進黨籍，所以很多鄉親都不知道我要初選，且還要顧電話，很多民眾甚至是經過近期的宣傳才知道」，她坦言相較於其他前輩，自己完全沒有初選經驗，所以戰戰兢兢。

被問到新人競爭者有大前輩加持，會不會加深初選壓力，林亮居表示，壓力一定都有，但自己在中山、大同區已有8年服務的服務經驗，很多鄉親都知道且大力支持。

林亮君強調，本次選舉過程中也有很多前輩提供支持，包含陸委會副主委梁文傑、立法委員吳思瑤、蘇巧慧，以及台北市議員苗博雅議員、新北市議員顏蔚慈等過去在學運上共同奮鬥的夥伴都現身力挺、互相支持，在初選制度上她也積極向前輩們請益。

林亮君分享，初選登記表中有很多切結書，顯示民進黨對於候選人的學倫、廉政等要求都是嚴格審查。她表示民進黨的核心價值是「清廉勤政」，嚴格是基本，她一定會全力以赴，盼支持者們可以為她顧電話，在接到民調時說出「唯一支持林亮君」，讓首次初選順利過關。

