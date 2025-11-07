首次來台即為告別舞台 法國傳奇女高音德賽唱響最終巡演

法國傳奇花腔女高音娜塔莉．德賽（左）與多年合作鋼琴搭擋菲利普．卡薩爾（右）將來台獻藝。（鵬博藝術提供）

去年宣布正式退休的法國傳奇花腔女高音娜塔莉．德賽將於11月10日晚上19:30首次在台北國家音樂廳登台，此次也是她的古典舞台告別巡演！音樂會中，德賽將與長年的鋼琴搭檔菲利普．卡薩爾（Philippe Cassard）合作，陪伴她完成別具意義的告別之夜。

今年60歲的娜塔莉．德賽展開世界巡迴，與全球樂迷道別。這場音樂會的曲目設計，如同一場溫柔的時光回顧，帶領觀眾重溫她的音樂旅程。上半場將聚焦「鳥類主題」的歌曲—海鷗、夜鶯、天堂鳥⋯⋯重現她早年被譽為「鳥鳴般嗓音」的輕盈魅力；下半場以美國音樂劇與爵士風格收尾，呈現她後期探索跨界，結合音樂劇的詮釋成果。

德賽18歲才正式學聲樂，卻以驚人天賦橫空出世。奪下維也納國際莫札特大賽首獎後，於巴黎巴士底歌劇院首次演唱奧芬巴赫《霍夫曼的故事》中的奧林匹亞，成為樂壇新星，更成為首位獲頒德國「宮廷歌手」（Kammersängerin）榮譽的法國歌者。

50歲時，她毅然暫別歌劇舞台，轉向音樂劇與法國香頌，並探索戲劇表演。「演歌劇，就像士兵上戰場，須全副武裝；而在戲劇中，你必須卸下盔甲、打開心房，因為那展現的是更深層的自己。歌劇追求精準完美，戲劇則注重本能，提供更大的詮釋自由，允許演員沉浸於當下的原始情感。」德賽認為自己相當幸運，能擁有這種超越傳統界線的能力，這種多樣性和開放的思想，讓她能享受藝術不同的面貌。

法國傳奇花腔女高音娜塔莉．德賽除聲樂表演，也以多元而開放的藝術視野著稱。（鵬博藝術提供）

除聲樂表演，德賽以多元而開放的藝術視野著稱，她熱心公益，為伊朗婦女發聲，並擔任法國「希望鏈」教育大使，無償錄製兒童詩歌與故事，幫助弱勢兒童接受教育。

本場上半場選擇大量的法文歌曲，「法語是一個很有想像力的語言，每個詞都蘊含一個宇宙。用外語唱歌就像從外部去愛，而用母語唱歌，我能從內心全情投入。」

關於巡迴演出後退休的生活，「我家中有日本櫻花樹、紫丁香、柿子樹，和一棵已有250年歷史的大七葉樹，而我最大的快樂就是待在家裡，站在窗前，看著花園裡的花朵生長。我也是網球迷，雖然住在巴黎附近，卻從來沒有去過羅蘭‧加洛斯球場一睹精彩的網球對決，甚是遺憾，未來希望能多觀賞一些新秀球員的比賽。」

此次音樂會演出當日18:30，在國家音樂廳一樓大廳舉辦由女高音林慈音主講的「力晶美學藝堂」演前導聆。音樂會後，將邀請德賽與卡薩爾於一樓大廳舉行簽名會。

演出資訊

力晶世紀美聲系列：奇蹟歌聲—娜塔莉．德賽告別巡迴音樂會

11/10（一）19:30 臺北國家音樂廳

獨家贊助：力晶文化基金會

主辦：鵬博藝術

女高音｜娜塔莉．德賽 Natalie Dessay

鋼琴合作｜菲利浦・卡薩爾 Philippe Cassard

曲目

莫札特：歌劇《費加洛的婚禮》選粹，K. 492 W. A. Mozart: Excerpts from Le Nozze di Figaro, K. 492

芭芭麗娜的短歌〈我弄丟了，可憐的我〉Cavatina di Barbarina "L’ho perduta, me meschina"

蘇珊娜的宣敘調與詠嘆調〈此刻終於來臨——來吧！親愛的，別遲疑〉Recitativo e Aria di Susanna "Giunse alfin il momento—Deh, vieni, non tardar"

凱魯碧諾的詠嘆調〈我不知道我是誰〉Aria di Cherubino " Non so piu "

伯爵夫人的宣敘調與詠嘆調〈蘇珊娜還沒來？——美好時光今何在〉Recitativo e Aria di la Contessa "E Susanna non vien—Dove sono"

蕭頌：蜂鳥，作品二，第七首 E. Chausson: Le colibri, Op. 2, No. 7

