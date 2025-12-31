首次來台跨年！香港男神魏浚笙感謝春風牽線 放話明年想挑戰趕場

香港混血男星魏浚笙，今年在首部擔綱男主角的電影《殺手#4》中有亮眼表現，更把首次海外跨年獻給台南，登上「2026台南好Young跨年演唱會」獻唱，他也開心透露，今年能收到台南跨年演出邀請的緣分很奇妙，是透過玖壹壹春風幫忙牽線才促成的。

香港混血男星魏浚笙，今年在首部擔綱男主角的電影《殺手#4》中有亮眼表現。（圖／好樂行銷 提供）

魏浚笙因演出《殺手#4》和春風相識，兩人在片中有不少精彩對手戲，戲中亦敵亦友，戲外春風就像個大哥一樣，經常向魏浚笙分享台南文化與美食，得知他也想試試看海外跨年演出的感覺，大力推薦促成，魏浚笙說：「這是我第一次來台南，第一次在海外跨年，心情超級興奮！」

廣告 廣告

據悉，魏浚笙為了首次海外跨年，準備〈My Head〉、〈失約巴黎〉等四首歌曲，團隊擔心觀眾對他的粵語歌不熟，貼心準備了國語音譯字幕，讓大家今晚能邊看邊跟著他一起唱。

香港混血男神魏浚笙首次海外跨年獻台南。（圖／好樂行銷 提供）

有趣的是，魏浚笙得知接在他後面上台的是樂團八三夭時開心到不行，「我欣賞他們很久了，他們的音樂充滿爆發力，覺得我們好有緣分，我表演完後緊接著就是他們，所以我一定會留在現場好好欣賞。」

新的一年即將來臨，魏浚笙表示，希望能繼續推出更多音樂作品，也期待能參與台灣影視作品演出，至於跨年，他說：「雖然是第一次，但是我早已耳聞許多台灣藝人趕場跨年的故事，希望明年或未來有機會能體驗那種緊張刺激的感覺，相信會是很難忘的經歷！」

魏浚笙透露，是透過玖壹壹春風幫忙牽線才促成這次演出。（圖／好樂行銷 提供）

彩排演出結束後，他也留了一點時間想要好好感受台南的氛圍與溫度，得知台南美食「甜」出名，他笑說：「其實我在不需飲食控制的時候，是個超級甜食愛好者，早就聽說台南連滷肉飯都帶甜味，希望這次可以吃到滷肉飯、牛肉湯、牛肉火鍋、碗粿⋯⋯這些都列在我的必吃清單上，也歡迎台南粉絲推薦我更多隱藏版地道美味。」

延伸閱讀

蔡依林大巨蛋演唱會、跨年人潮交會 遠雄提供接駁車啟動安全應變機制

維安升級！今晚跨年、明天元旦 鐵警提高全台車站見警率

跨年開運秘招！民俗專家：「做3件事」2026旺整年