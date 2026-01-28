首次參賽封后 崇仁醫專美容保健科一戰成名勇奪ESP全國賽亞軍

▲崇仁醫專美容保健科學生蘇美綾於ESP全國總決賽榮獲亞軍，於頒獎典禮上與主辦單位及評審貴賓合影，首次參賽即締造亮眼成績。

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】崇仁醫護管理專科學校美容保健科再創佳績，首次參加「第十四屆專業英日文（ESP）詞彙與聽寫說能力大賽」即在全國總決賽中嶄露頭角，勇奪亞軍。該賽事於2026年1月27日在黎明技術學院舉行，採校內賽、區決賽及全國總決賽三級制，全面檢視參賽者在專業英日文詞彙、聽力與口說能力的整合表現，競賽水準與難度均相當高。

本屆賽事吸引全國約2萬2千人參與，最終僅511人晉級全國總決賽，競爭激烈。崇仁醫專美容保健科美三正學生蘇美綾，在滿分600分中拿下595分的亮眼成績，於多數為大學及科技大學學生的競賽中脫穎而出，成功奪得全國亞軍，表現令人驚艷。她表示，備賽過程不僅是單字記憶，更重視專業情境理解與即時聽說反應，能在全國舞台獲得肯定，對未來專業與國際發展是一大鼓舞。

▲「第十四屆專業英日文（ESP）詞彙與聽寫說能力大賽」全國總決賽於黎明技術學院登場，現場座無虛席，來自全國各校的選手齊聚一堂，競逐專業外語實力最高榮譽。

指導老師張雅淑指出，ESP競賽結合專業外語與實務應用，對學生而言極具挑戰性，蘇美綾能有如此表現，展現其長期累積的實力與高度自律的學習態度。美容保健科主任蔡伊媜也表示，此次為本科首次參賽即獲全國亞軍，意義非凡，不僅證明技職體系學生同樣具備優秀的外語競爭力，也展現美容保健科長期推動「專業技能結合外語能力」教學成果，未來將持續鼓勵學生站上全國舞台，拓展國際視野。（照片崇仁醫護管理專科學校提供）