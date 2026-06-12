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即時中心／林韋慈報導

國際自由青年聯盟（IFLRY）昨（11）日以「自由青年與全球威權挑戰：台灣和烏克蘭的民主前線的經驗」為主題，於台灣新北市展開第58屆大會。此次大會邀請全球140位、來自50多國的自由民主政黨青年出席，並由民主進步黨共同主辦。昨晚，更有民進黨舉辦歡迎晚會熱情款待，並由秘書長徐國勇、立委范雲、張雅琳致詞表達歡迎。





國際自由青年聯盟會長：台灣和烏克蘭展現抵禦威權的勇氣與決心

國際自由青年聯盟會長Hania Knio在大會致敬台灣民主前輩鄭南榕爭取台灣言論自由所做的犧牲，並表示台灣和烏克蘭向世界展現抵禦威權的勇氣與決心，而自由青年的團結將是共同追求全球自由民主的重要基石，也將持續成為台灣、烏克蘭及許多爭取民主的地區最強大的後盾。

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徐國勇提到，台灣民主是許多前輩奮鬥爭取的成果，40年前民進黨正是在此追求民主自由的歷程中創立，除將持續強化台灣的民主韌性，更致力於和國際民主夥伴攜手合作，共同抵抗威權並捍衛自由。徐國勇期待，透過本次在台灣舉辦的國際自由青年聯盟大會，能提供建立青年夥伴堅實情誼的平台，共創全球民主社群，並感受台灣得來不易的民主。

快新聞／首次在台舉辦！國際自由青年聯盟大會登場 140國青年齊聚談民主與威權挑戰

此次大會共有超過130位國際青年參與。（圖／民進黨提供）





超過130位國際青年參與 范雲：自由需跨世代接力

范雲在現場獻唱台灣戒嚴時期禁歌《美麗島》並提到，爭取自由需靠跨世代接力，在瞭解過去歷史中政治行動者的選擇，才能持續為民主奮鬥。范雲也勉勵年輕夥伴，身旁同行夥伴是最珍貴的資產，共同的理念需透過溝通、行動及夥伴同行才得以展現。

本屆大會並有超過130位國際青年共同參與，此一盛況創下歷屆大會參與人數新高。此次代表團也將前往總統府、台灣立法院參訪，並透過議題座談交流跨國民主經驗，深化國際青年民主同盟對台灣的關注。

快新聞／首次在台舉辦！國際自由青年聯盟大會登場 140國青年齊聚談民主與威權挑戰

民進黨立委范雲。（圖／民進黨提供）





原文出處：快新聞／首次在台舉辦！國際自由青年大會以「台灣與烏克蘭經驗」談民主與威權挑戰

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