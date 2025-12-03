首次找出臨界點 PM2.5濃度>25μg/m³ 運動效益減半

台北市 / 綜合報導

運動是為了讓身體健康，但如果空氣品質不好，會有什麼影響？中興大學運動與健康管理研究所教授，和團隊進行了一項國際計畫，他們監測了5個國家，152萬名成年人，平均花了10年，首次找出空污濃度影響運動效益的臨界點，證實PM2.5濃度超過25微克/立方米的時候，運動效益會少一半，根據環境部對高雄地區的統計，若是用更嚴格的標準，超過15微克/立方米就算空氣品質不良，那麼去年一整年，大寮區就有227天、仁武區有222天，都不適合在戶外運動。

瞄準籃框投籃，另一人防守，一來一往，全身動起來，流了不少汗，操場跑步，也大汗淋漓，空氣品質好的時候，大口喘氣相當暢快，如果是空品差的時候呢？民眾說：「會比較吸不到氧氣，喘不過氣，就像吸二手菸，會造成影響。」

廣告 廣告

空品不好時運動，民眾體感上明顯覺得不舒服，而這感受確實是真實反映運動效果。中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文說：「當長期PM2.5的平均濃度超過25以上，你的運動健康效益，會有打折的狀況。」

古博文教授跟他的團隊，主導的國際計畫，分析5個國家大約152萬名成年人，長達平均10年的監測數據，證實長期暴露在PM2.5濃度，年平均高於25微克/立方米（μg/m³）的環境，會顯著削弱，甚至抵消運動帶來的健康效益，研究首次找出PM2.5對健康影響的臨界點，當濃度大於25微克/立方米（ΜG/M³）時，運動效益剩一半，降低死亡風險為12-15%，當濃度大於35微克/立方米（μg/m³）時，運動對癌症死亡保護不再明顯。

中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文說：「到35-50的時候，規律運動對於癌症死因的保護效果，已經消失。」

而根據環保單位統計，113年全年，高雄大寮的空氣品質，PM2.5的濃度大於20微克/立方米就有227天，高雄仁武有222天，高雄林園的平均濃度是19.6不良天數有213天，只要PM2.5濃度過高，都建議不要戶外運動，改在室內健身，運動起來才不會事倍功半。

原始連結







更多華視新聞報導

德里天際霧茫茫 天候允許將以人工增雨降空污

彰化境內空污紅色警戒！ 八卦山大佛慘變「灰佛」

醫團：空污釀失智風險 應普設交通監測站納管PM0.1

