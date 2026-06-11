首次搭檔黃宣、ØZI遠赴西班牙 林柏宏直喊：完成夢想！

【緯來新聞網】大型旅行綜藝節目《WHAT A TRIP》第二季正式宣告開拍。節目團隊於5月28日在西班牙隆重舉行開鏡儀式，並正式展開為期一個月的深度拍攝。節目找來億萬票房男神林柏宏、音樂鬼才黃宣、創作才子ØZI以及古典小提琴家李齊共同擔綱尋寶獵人。黃宣透露這次是兩季以來最累的一次，面臨天天在古城大暴走、極度消耗體力，但他盛讚隊友各司其職，林柏宏是冷靜的「解題無敵智將」，ØZI 則是讓人安心的氣氛擔當，而曾在西班牙留學的李齊更成為團隊的西班牙語及歷史專家。林柏宏也開心直呼：「這個節目完成了我想來西班牙的夢想！」

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新加坡高級訓練官郭坤耀與蕭歆霓攜手林柏宏、黃宣、ØZI 與李齊勇闖西班牙，透過趣味遊戲帶領觀眾深度領略異國建築與人文歷史之美。（圖／WHAT A TRIP提供）

有別於大眾對西班牙僅限於馬德里、巴塞隆納的既定印象，劇組耗時半年深度探查，最終決定扭轉傳統思維，帶領觀眾深入全亞洲極罕見的拍攝秘境——西班牙古王國核心「卡斯提亞-雷昂（Castilla y León）」自治區及南部塞維亞等共八個省份。總監製廖慶松感性表示，節目組在尋寶闖關之餘更身兼「數位文化傳承記錄者」，希望透過鏡頭記錄下這些隨著時代演進可能快要遺失的歷史小鎮與人文風情。此外，本季也堅持「ESG綠色娛樂」核心理念，將永續內容完美融入升級版的燒腦關卡中。



此外，節目更力邀新加坡新銳藝人郭坤耀與蕭歆霓擔任「高級訓練官」，在關卡中與男神們鬥智鬥勇。ØZI 幽默形容目前的拍攝就像在演逃生電影，並虧郭坤耀像「進擊的巨人真人版」，蕭歆霓則像駕馭五個臭男生的「幼稚園班導」。蕭歆霓興奮分享，這趟旅程就像天天開盲盒，每天都有不同的風情與驚喜；郭坤耀也大讚透過遊戲方式深度了解歷史與古老建築真的太好玩。這群跨國黃金陣容不僅在古城內火花四射，更在當地建立起跨越語言障礙的深厚國際友誼，令人引頸期盼這場最燃的夏日大冒險。

林柏宏、黃宣、ØZI 與李齊在《WHAT A TRIP》第二季首度搭檔，四人各展所長、展現絕佳默契，在西班牙歷史小鎮中展開燒腦解謎的瘋狂挑戰。（圖／WHAT A TRIP提供）

《WHAT A TRIP》繼第一季在紐西蘭掀起尋寶熱潮後，全新一季由台灣「灰魚影像」攜手新加坡最大媒體「新傳媒 MEDIACORP」，以及由遠傳電信、文策院、國發基金共同投資的「遠樂文創娛樂基金」三方跨國合資合製。

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