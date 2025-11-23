糖尿病患者約3成有視網膜病變 延誤就醫恐失明

記者孫建屏／高雄報導

依據2019-2023年國民營養健康調查的統計，糖尿病在20歲以上國人盛行率為12.8%，等於每8人就有1人罹患糖尿病，然而，根據2019年資料糖尿病患者約有3成有視網膜病變，有做眼底檢查患者卻不到1/3，澄清眼科高雄國際院區副院長陳怡豪醫師提醒，糖尿病視網膜病變早期沒有明顯症狀，多數患者等到發現視力模糊才就醫，不但錯過治療黃金期，更可能演變成永久性失明。

糖尿病對全身血管都有慢性傷害，其中又以眼底微血管的影響最為顯著，患者因此相較一般人，更容易出現視網膜病變、青光眼與白內障等疾病，其中又以視網膜病變最為常見，也是糖尿病患者失明的主因。

陳怡豪醫師指出，血糖長期過高會使視網膜微血管受損，導致血液供應不足，為了維持營養供應，眼睛會長出新的不成熟微血管，但這些不正常新生血管容易滲漏液體與破裂出血，形成纖維組織，進而形成視網膜病變，嚴重甚至可能導致失明，若合併高血壓、高血脂更易加速視網膜損傷。

要避免糖尿病走向失明，定期眼底檢查是最關鍵的一步。陳怡豪建議，糖尿病患者至少每年應接受1次完整的眼科檢查，包括視網膜攝影、光學同調斷層掃描（OCT），必要時搭配螢光血管攝影等，可協助醫師清楚掌握視網膜微血管的狀況，及早發現病變、降低視力惡化風險。

若糖尿病病程已超過5年、血糖控制不佳，或合併高血壓、高血脂、腎臟病等高風險因子，建議在醫師評估下縮短檢查間隔，更緊密追蹤。

與傳統單科治療不同的是，澄清眼科在高雄澄清眼科醫院五甲院區設立專業內科部門，協助患者在治療眼疾的同時，同步追蹤血糖、血壓與血脂等慢性病控制狀況，不僅能更有效掌握患者各階段的身體狀況、降低手術風險，也幫助術後恢復更加穩定與順利。

陳怡豪呼籲糖友與高風險族群，平時維持穩定血糖、規律用藥與良好的飲食及運動習慣，是預防糖尿病併發症的第一步，也別等視力模糊才檢查，定期追蹤才是守護清晰視界的關鍵。

糖尿病患者至少每年應接受1次完整眼底檢查，掌握視網膜病變早期徵兆。（澄清眼科提供）

澄清眼科高雄國際院區副院長陳怡豪醫師表示，五甲院區設立專業內科部門，協助糖尿病患者在治療眼疾的同時，同步追蹤血糖、血壓與血脂等慢性病控制狀況。（澄清眼科提供）