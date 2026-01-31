首次立院會期未審總預算 政院：採合法合憲救濟手段

台北市 / 綜合報導

昨(30)日是立法院第4會期最後一天，但今年度中央政府總預算，仍遭在野封殺「一字未審」，連同藍白先前提出攸關TPASS、治水等718億元的新興計畫預算先放行，也因朝野協商破局未能優先動支。對此，行政院回應，立法院在預算會期未審議總預算，卻接連通過爭議性法案，行政機關將採取合法、合憲的作為來因應。

立法院長韓國瑜(1.30)說：「祝福大家新的一年，新年快樂，我們散會。」一句新年快樂替立法院第四會期畫下句號，但預算會期今年度中央政府總預算卻「一字未審」，連藍白針對TPASS生育補助等38項新興計畫，提出先行動支也因協商未果進入冷凍期。

根據推算立院新會期2月24日開議，待重選委員會召委再來排案審查，恐怕也要拖到4.5月才有望通過。立委(民)吳思瑤說：「該欠的錢還是要還啊，欠人民3兆的總預算還是要審。」不只總預算，連同1.25兆國防特別條例都被在野封殺，美國在台協會處長谷立言也盼台灣各黨，放下黨派歧見視國防為人民安全議題。

立委(國)羅智強說：「賴清德什麼時候兌現諾言，來立院報告並接受質詢，這個軍購條例就可以開始審。」國民黨把球丟回執政黨，只不過國民黨團總召傅崐萁指控，國防特別預算不只1.25兆，連同後續延壽和維修總共將近4.5兆元，國防部也發新聞稿澄清，8年時間投入1.25兆預算為上限，傅崐萁4.5兆說法並非事實，但朝野僵局不只預算卡關，會期最後一天立院法案清倉。

依序通過《衛星廣播電視法》，《不當黨產條例》及助理費除罪化的，《立法院組織法》等修法，政院則回應將採取合法合憲的作為，與救濟手段維護憲政秩序與民主價值。

立委(國)羅智強說：「不合法的大法官會幫他洗地不意外，民進黨鐵了心要幹的事情，他沒有什麼他做不了的。」立委(民)吳思瑤說：「行政部門後續在副署，申請釋憲，或是其他合乎憲法行政救濟的作為，我們都會全力支持。」會期結束但朝野對立還沒落幕。

