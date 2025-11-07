首次認列京城銀與匯立證獲利 永豐金前10月賺229億飆新高

永豐金前10月大賺229.45億元，創史上同期新高。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕兩家子公司來助陣！永豐金控首次認列京城銀行與匯立證券之獲利，前10月賺229.45億元，創史上同期新高。根據永豐金自結資料顯示，今年前10月獲利年成長13.5%，EPS 1.72元，年化ROE為12.05%。

首先，在單月獲利表現方面，永豐金10月稅後淨利月減0.7億元、月減幅度為2.8%，其中：永豐銀行10月份稅後淨利16.26億元，月減0.38億元、月減幅2.3%；永豐說明，10月獲利減少主要有兩個原因，第一是財富管理手續費淨收益，較上月略減，第二是因應放款成長，提存費用增加所致。

廣告 廣告

不過，初次認列獲利的京城銀行，就繳出不錯成績，10月份稅後淨利3.37億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。至於永豐金證券10月份稅後淨利5.42億元，月減3.16億元、月減幅度達36.8%，獲利月減主要因為上月資本利得基期較高所致。

其次，把時間拉長，檢視今年2025年1-10月獲利表現，其中，累計稅後淨利229.45億元，年增27.27億元、年增率13.5%，創歷年同期新高，永豐金說明，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，且初次認列京城銀行與匯立證券的獲利；永豐金控於10月1日起開始認列京城銀行的獲利，而永豐金證券於10月20日起開始認列匯立證券的獲利。

至於永豐銀行1-10月累計稅後淨利177.56億元，年增22.36億元、年增14.4%，也續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。

另外，永豐金證券1-10月累計稅後淨利53.63億元，年增1.39億元，年成長2.7%，雖因台股日均量相較於去年同期回落約4%，但由於永豐金證券多元手收策略奏效與資本利得成長，獲利仍創下歷年同期新高。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫

月收1.6萬孝親費不夠花還情勒 75歲阿公遭斷金援悲劇了

LTN經濟通》打破中國稀土壟斷 西方全寄望它

別讓退休越來越窮！專家揭「6大燒錢陷阱」害你老年財務失血

