首次雙語拜拜！霍諾德爬101倒數3天「2禁忌曝」 賈永婕喊「神明也期待」：祂視角最好

霍諾德倒數3天爬101，賈永婕曝「2禁忌」。 （翻攝自賈永婕臉書）

自由攀岩界的傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在週六（24日）徒手攻頂台北101。101董座賈永婕今（21）日提醒民眾「2禁止事項」，請民眾配合，另外她也笑說，「台北101史上第一次中英文雙語拜拜。我相信神明一定也很期待這個星期六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚」。

倒數3天！霍諾德將徒手爬101 2禁忌曝光

「大家都非常期待本週六的攀爬活動」，賈永婕說，這次活動動員了美國Netflix 團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高。

廣告 廣告

賈永婕也誠摯請大家協助配合以下事項，第一，「請勿闖入管制區域」，請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務；第二，「請勿自行操作無人機拍攝」，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。

賈永婕說，「我們希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾」。

神明也期待 賈永婕笑：史上首次中英文雙語拜拜

「最好的視角，就是Netflix的官方直播」，賈永婕說，節目內容非常豐富，除了精彩畫面，還有主持人與世界級極限攀爬好手的即時講解，一定能看到許多難得一見、近距離卻更安全的精彩瞬間，「謝謝大家的理解與配合，一起讓這場國際級活動順利、成功、精彩完成！請與我們一起創下台灣的驕傲」。

有趣的是，賈永婕提到，台北101史上第一次中英文雙語拜拜，「我相信神明一定也很期待這個星期六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚」。

更多鏡週刊報導

登頂台北101遭酸「膚淺花瓶」 賈永婕霸氣回擊酸民：沒水準的人請反省

心臟好大顆！賈永婕震撼登頂台北101 嗨喊：好！我承認腿很軟

把握週末回暖！ 氣象粉專分析：下週迎風面降雨增多天氣轉涼