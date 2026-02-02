首次香氛聯名曝光！ 木木自爆是香水重度使用者：出門前一定噴

木木2025豐收年！出道首次香氛聯名《初光木語》曝光（Soothe 時氛提供）

2025 年對木木（林葦妮）而言，是主持與表演雙線並進、持續累積實戰經驗的一年，她再公布喜訊：木木出道以來第一次跨界聯名合作，首度攜手香氛品牌 「Soothe 時氛」推出聯名香水《初光木語》，並預告將於本週末（2/7）在高雄 FOCUS 13 擔任一日店長，與粉絲近距離互動。

對木木而言，香氣早已融入日常節奏之中。她笑說自己出門前一定要噴香水，「不然就會覺得少了什麼」，包包裡也會隨身攜帶小瓶補香，依照心情與場合挑選不同氣味：出席時尚或正式活動時，會選擇較有質感、成熟的味道，與朋友吃飯或私下行程則偏好清新路線。她形容，香水是一種出門前必備的儀式感，也是一種讓自己快速回到狀態的方法。

木木2025出道首次香氛聯名《初光木語》曝光 （Soothe 時氛提供）

木木也分享，自己平時就是重度香水使用者，家中收藏約有二十多瓶香水，因此在接到合作邀請時感到相當開心又感動；這次聯名從香氣方向到包裝細節皆深度參與，也特別堅持香水不能太過張揚，希望氣味能在不打擾的狀態下，陪伴使用者回到自己。此外，《木的香氛牽線日》也是她特別為粉絲所構思的企劃，希望透過實際互動，讓原本單向的合作，轉化為能真正見面、交流並留下記憶的時刻。

