首次「獨老普查」2026啟動 為長者風險分級防孤獨死

人口老化議題逐年攀升，根據統計，台北市去（2024）年已經正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口占總人口20%；另外，根據各縣市衛生局先前統計，全台約有70萬名獨老，包含獨自居住的長輩，還有與配偶同住的「兩兩獨老」。

為了應對孤獨死議題，衛福部將發起普查。

衛福部長石崇良表示，「至少要有一次的訪視，之後根據訪視的結果做風險的分級，協助導入社會的資源，有些還會按照他的需求安排送餐、關懷，甚至緊急救援裝置的設立。」

目前初步規劃，衛福部將與內政部合作，透過社會韌性特別預算編列的62億元，在2年內完成全台首次「獨居長者概況調查」，採取不排富的形式，主要掌握長者、家庭支持情形，根據其健康情況、自我生活能力等，將獨居長者進行風險分級。

台灣活力老化推展協會理事長吳玉琴認為，「如果要普查就應該有定期的一個做法，那對於所謂高風險的個案，是有時候疾病一來，他可能就比如說跌倒或中風，他可能整個生活就會變成需要依賴他人照顧，那這個部分除了醫療之外，可能就是需要支持系統、長照進來。」

民間團體則提醒，獨老不等於弱勢，個案情況不同，希望外界不要過度污名化，另外普查後的接應也期盼持續。

對此，衛福部長石崇良則表示，長照3.0也將於明年全面上路，屆時建立基礎資料後，便可依照需求，導入在宅急症照護、居家醫療等後端資源，讓照護更完善。